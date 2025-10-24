نمور أول أفريقية تُتوّج بطلةً للعالم في الجمباز



جاكرتا (أ ف ب)



تُوجت الجزائرية الواعدة كايليا نمور (18 عاماً) بطلة للعالم في جهاز العارضتين مختلفتي الارتفاع في جاكرتا، بعد عام واحد فقط من فوزها باللقب الأولمبي على الجهاز ذاته.

وجمعت نمور رصيداً استثنائياً بلغ 15.566 نقطة، وتفوقت بفارق أكثر من نقطة على وصيفتها، الروسية أنجلينا ميلنيكوفا التي فازت بالمسابقة الكاملة، وحلّت الصينية يانج فانيوي ثالثة ونالت البرونزية، وأصبحت نمور أول لاعبة جمباز أفريقية في التاريخ تُتوّج بطلة للعالم.

وقدمت الجزائرية عرضاً مبهراً في الدور النهائي لمسابقتها المفضلة، وذلك غداة خيبة أملها في المسابقة الكاملة عندما حلّت رابعة في الوقت، الذي كانت تحلم فيه بميدالية على الأقل.

وكانت نمور آخر متسابقة في مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع، وكان يتعين عليها تجاوز ميلنيكوفا التي حصدت 14.500 نقطة، للفوز بالميدالية الذهبية، وكانت النتيجة في متناول نمور، بعد حصولها على 15.533 نقطة في التصفيات.

ولم تُبدِ نمور أي تردد في سعيها للفوز باللقب العالمي الجمعة، حيث أدت الحركات الصعبة بإتقان مرتدية ثوبها الرياضي الأخضر.

وأثبتت نيمور التي اختارت الدفاع عن ألوان الجزائر بدلاً من فرنسا قبل عامين، نفسها الآن واحدة من ألمع نجمات الجمباز.

وسبق لها أن توجت بطلة أولمبية في جهاز العارضتين مختلفتي الارتفاع العام الماضي في باريس، حيث منحت أفريقيا أول لقب لها في الجمباز.

ومنذ الألعاب الأولمبية، واجهت الشابة عاماً حافلاً، وفي الربيع، قررت مغادرة نادي التدريب الخاص بها في أفوان (إندر-إي-لوار) للتدرب في ديجون. ثم استنكرت الإهانات التي عانت منها لسنوات، والسيطرة التي مارسها عليها مدربوها السابقون في أفوان.

في أول مشاركة لها في بطولة العالم للكبار في أنتويرب عام 2023، فازت نمور بالميدالية الفضية في جهاز العارضتين مختلفتي الارتفاع.