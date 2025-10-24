أصغر الهدافين البرازيليين في «الشامبيونزليج».. إستيفاو يدخل التاريخ



معتز الشامي (أبوظبي)



لن تُنسى ليلة الفوز الساحق لتشيلسي الإنجليزي على أياكس الهولندي 5-1 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا المهاجم البرازيلي الشاب إستيفاو.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل «الباوز» على ضربة جزاء، ورغم امتلاك الفريق خيارات هجومية متعددة، فإن إستيفاو البالغ 18 عاماً تقدم لتنفيذها، وعندما سدد الكرة في الجانب الأيسر من المرمى، لم يضِف هدفاً آخر إلى رصيد فريقه فحسب، بل صنع التاريخ أيضاً.

وفي سن 18 عاماً و5 أشهر و28 يوماً، أصبح إستيفاو أصغر هداف لتشيلسي على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم ريس جيمس لمدة 5 سنوات تقريباً، عندما سجل الظهير الأيسر هدفاً، وهو في سن 19 عاماً و10 أشهر و28 يوماً.

ومن اللافت للنظر، أنه قبل هدف إستيفاو، كان زميله في الفريق مارك جويو تقدّم إلى المركز الأول، عندما افتتح التسجيل ضد أياكس في سن 19 عاماً و9 أشهر و20 يوماً.

وكأنه يختتم ليلة كروية رائعة للنادي، احتل تيريك جورج المركز الثاني بهدف في سن 19 عاماً و9 أشهر و3 أيام. وبهذا الثلاثي التهديفي، أصبح تشيلسي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشهد ثلاثة مراهقين مختلفين «21 عاماً أو أقل» يسجلون له في مباراة واحدة.

ومع ذلك، لم يضع الهدف التاريخي إستيفاو على رأس أصغر هدّاف لتشيلسي على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا فحسب، بل وضع اسمه بقوة بين بعض العملاقة من وطنه أيضاً.

وبفضل ضربة الجزاء، أصبح موهبة تشيلسي الشابة في المركز الثاني في قائمة زاخرة بالنجوم من الهدافين البرازيليين في البطولة الأوروبية، وتجاوز إستيفاو نجم ريال مدريد رودريجو جوس ثاني أصغر برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على مواطنه بـ4 أشهر فقط.

ورغم أن الصدارة قد تبقى في يد إندريك الذي سجل لريال مدريد الموسم الماضي بعمر 18 عاماً وشهر و27 يوماً، فلا شك أن سجل إستيفاو يُبرز موهبته وإمكاناته التي تبدو بلا حدود.

أصغر الهدافين البرازيليين في «الشامبيونزليج»

1- إندريك «ريال مدريد»: 18 سنة و1 شهر و27 يوماً

2- إستيفاو «تشيلسي»: 18 سنة و5 أشهر و28 يوماً

3- رودريجو «ريال مدريد»: 18 سنة و9 أشهر و28 يوماً

4- ماركينيوس «باريس سان جيرمان»: 19 سنة و4 أشهر و4 أيام

5- إجوينالدو «شاختار دونيتسك»: 19 سنة و4 أشهر و4 أيام

6- فينيسيوس جونيور «ريال مدريد»: 19 سنة و4 أشهر و29 يوماً

7- كارلوس ألبرتو «بورتو»: 19 سنة و5 أشهر و15 يوماً

8- تيتي «شاختار دونيتسك»: 19 سنة و8 أشهر و22 يوماً

9- دييجو ريباس «بورتو»: 19 سنة و9 أشهر و9 أيام

10- فابيو روكيمباك «برشلونة»: 19 سنة و11 شهراً و10 أيام