«باور سلاب 16» تعود إلى أبوظبي بـ«نزالات حافلة»



أبوظبي (الاتحاد)



تشهد بطولة «باور سلاب 16»: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي، التي تُقام اليوم «الجمعة» في «سبيس 42 أرينا»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي نزالات حافلة تتصدرها المواجهة المرتقبة بين بطل الوزن خفيف الثقيل وولفرين، الذي يدافع عن لقبه أمام منافسه المتألق آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل.

ويتصاعد الحماس في الفعالية الرئيسية المشتركة للنزالات في فئة الوزن الثقيل السوبر، حيث يخوض النجم دامبلينج تحدياً صعباً أمام البطل ماكيني «بيج ماك» مانو، الذي لم يعرف الهزيمة من قبل، في مواجهة فاصلة قد تُحدد هوية المنافس المقبل على حزام البطولة.

يصل ماكيني مانو، صاحب الـ30 عاماً، إلى أبوظبي بسجل خالٍ من الهزائم، عازماً على استثمار الفرصة الأهم في مسيرته الرياضية، وقال مانو عن نزاله المقبل: «أحمل سجلاً حافلاً بخمسة انتصارات دون هزيمة، وأتطلع إلى مواجهة الرجل الذي يعتبره كثيرون المساهم الأبرز في انتشار باور سلاب».

وأضاف: «يمنحني الفوز على دامبلينج فرصة النزال على اللقب، وحتى في حال لم يحدث ذلك، أواصل سلسلة انتصاراتي مهما واجهت من منافسين أقوياء، سعيد بما حققته حتى اليوم، خاصة أن محبي البطولة أطلقوا عليّ لقب بطل الجماهير».

وعن النزال في أبوظبي، قال مانو: «لطالما حلمت بالقدوم إلى أبوظبي، والتعرف عن كثب إلى أجوائها المدهشة وجمهورها المتميز، وتقديم عرض لا ينسى».

أكد دامبلينج أن عودته إلى أبوظبي تتخطى حدود النزال، فهي رحلة نحو استعادة المجد والعودة إلى دائرة المنافسة على اللقب، وبعد أن فقد حزام الوزن الثقيل السوبر بقرار الحكام في يونيو الماضي أمام دا هاوايان هيت مان في لاس فيجاس، يبدو دامبلينج عازماً على استعادة نغمة الفوز مجدداً: «هذه المواجهة مهمة جداً بالنسبة لي، والفوز هو خياري الوحيد».

وتجمع فاسيلي كاموتسكي «دامبلينج» بالجمهور في أبوظبي علاقة قوية، حيث طالب الجمهور في نزاله السابق فيها بجولة إضافية، وقال: «كان الجمهور مذهلاً، وأظهر أعلى مستويات الحماس والتشجيع طوال البطولة، ويمنحني هذا الحضور حافزاً لا مثيل له لتقديم أفضل ما لدي».

ويرى دامبلينج أن هذه المواجهة فرصته المثلى نحو استعادة حزام البطولة، وقال: «تشهد أبوظبي انطلاق مسيرتي نحو استعادة اللقب».

ومن خلال الشراكة مع منظمة الفنون القتالية الرائدة «يو إف سي»، رسّخت أبوظبي مكانتها مركزاً عالمياً لرياضات النزال، وسجلت استضافتها نسخة باور سلاب الدولية الأولى عام 2024 إقبالاً جماهيرياً لافتاً، وحصدت أكثر من 700 مليون مشاهدة عالمياً.

وسيكون الجمهور في سبيس 42 أرينا، إلى جانب الملايين عبر قناة باور سلاب على يوتيوب، على موعد اليوم مع مواجهات قوية قد تحسم مستقبل لقب الوزن الثقيل السوبر.

وتعود باور سلاب 16 ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد أيضاً بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، لتُسهم في تعزيز حضور أبوظبي على خريطة عواصم رياضات النزال العالمية.