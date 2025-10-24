بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»



أبوظبي (الاتحاد)



تحرص دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، على أن تبقى المرافق المجتمعية التابعة للبلدية وجهات ترفيهية ورياضية متجددة وجاذبة للجمهور، تسهم في إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة، من خلال فعاليات متواصلة على مدار العام، تتيح لأفراد المجتمع فرصة ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وترسّخ مفهوم جعل الرياضة أسلوب حياة.

وانطلاقاً من هذا التوجه، نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «مرافقنا رياضية» في عدد من المواقع التابعة لها، شملت حديقة العاصمة بجزيرة أبوظبي، ومنتزه السلمية، وملاعب البلدية في مصفح، وملعب شارع 8، ومضمار الجري في منطقة النوف، حيث تحوّلت هذه المرافق إلى منصات نابضة بالحياة، تجمع بين الرياضة والتثقيف والتفاعل المجتمعي.

ووسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، شهدت فعالية «مرافقنا رياضية» التي تم تنظيمها في حديقة العاصمة بجزيرة أبوظبي العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية الكرامة، نادي فيتنس إكسبرس، بيرميل جم، دكتور نيوترشن، موظفي الملحقية الثقافية للجالية الفلبينية، ومزارع العين، ما أضفى على الفعالية طابعاً متنوعاً ومتكاملاً.



وشملت أنشطة الفعالية مجموعة من الفقرات، أبرزها مسابقات رياضية حماسية وألعاب قوى تعزز روح المنافسة، وورش توعوية حول الحفاظ على المظهر العام للمدينة وغرس ثقافة المحافظة على المرافق العامة ومظهرها الحضاري، بجانب ورش تعريفية بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في حديقة العاصمة، ومسابقات تفاعلية للزوّار من مختلف الأعمار، اختتمت بتكريم الفائزين والمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الإيجابية.

على جانب آخر، شهدت ملاعب البلدية في مصفح، ومنتزه السلمية، وملعب شارع 8، ومضمار الجري في النوف فعاليات رياضية موجهة للفئات العمالية، تم تنظيمها بالتعاون مع: المركز الطبي الجديد، سلطة السكن العمالي، هيئة الصحة، مجموعة محمد هلال، ومستشفى الأهلية.

وتضمّنت الفعاليات مجموعة من البطولات الرياضية المتنوعة التي استهدفت رفع مستوى اللياقة البدنية وتشجيع العمال على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ومن أبرزها ماراثون الجري في مضمار النوف، وبطولة كرة القدم الشاطئية في منتزه السلمية، وبطولة كرة القدم في ملعب شارع 8، وبطولة كرة السلة بملاعب مصفح بمناسبة اليوم العالمي لكرة السلة، وبطولة الكرة الطائرة في ملاعب مصفح.

ولم تقتصر الفعاليات على المنافسات الرياضية فقط، بل شملت ورشاً توعوية وصحية لتعزيز ثقافة الاهتمام بالمظهر العام، وتقديم نصائح متعلقة بالصحة العامة والوقاية، إلى جانب مسابقات في المعلومات العامة، ما أضفى على الفعالية قيمة مضافة تجمع بين الترفيه والتثقيف.

تأتي الفعالية ضمن إطار رسالة بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمع، من خلال تعزيز دور المرافق العامة وجهات حيوية تدعم التلاحم المجتمعي، وتفتح آفاقاً واسعة أمام أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بفعاليات ترفيهية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والذهنية على حد سواء.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي التزامها بالقيام بدورها في أن تكون أبوظبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة، توفّر لسكانها وزوّارها مرافق متكاملة وخدمات متطورة ومساحات تفاعلية تعكس روح الحيوية والاستدامة، وتدعم ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ملهمة، تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة المجتمعية في أبهى صورها.