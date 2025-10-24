بينيتيز مدرباً لباناثانيكوس بـ«أعلى راتب»!



أثينا (أ ب)



تقرر تعيين الإسباني رافاييل بينيتيز، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، مدرباً لفريق باناثانيكوس اليوناني، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بأنها الأعلى راتباً لمدرب في تاريخ البلاد.

وأعلن نادي العاصمة اليونانية أثينا، المتعثر، والذي يدخل نهاية الأسبوع وهو في المركز السابع بترتيب الدوري اليوناني الممتاز، الذي يضم 14 فريقاً، أن بينيتيز وقع عقداً لتدريب الفريق.

ومن المقرر أن يظل بينيتيز على رأس القيادة الفنية لباناثانيكوس، حتى عام 2027 وفقاً لتقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قيمة العقد تبلغ قرابة 4 ملايين يورو (6. 4 مليون دولار) للموسم الواحد، ويتضمن خياراً للتمديد لموسم إضافي.

وأقيل بينيتيز «65 عاماً»، من قيادة فريق سيلتا فيجو الإسباني في مارس 2024، بعد أن حقق فوزاً وحيداً فقط في 5 لقاءات بالدوري المحلي، علماً بأنه تولى تدريب أندية ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي أيضاً.

كما أقيل بينيتيز من تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، بعد 200 يوم فقط من توليه المهمة في أوائل عام 2022، بعد فشله في تجاوز ارتباطه الناجح بغريمه التقليدي ليفربول. وتحت قيادة بينيتيز، تُوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الشهير عام 2005 في «معجزة إسطنبول»، ووصل إلى نهائي المسابقة القارية عام 2007، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2006.

وكان بينيتيز مديراً فنياً مؤقتاً لتشيلسي الإنجليزي، عندما فاز الفريق الأزرق بلقب الدوري الأوروبي عام 2013، كما قاد نابولي للتتويج بكأس إيطاليا عام 2014.

واستغنى ريال مدريد عن خدمات بينيتيز في يناير عام 2016، بعد سبعة أشهر من توليه منصب المدير الفني للفريق الملكي.

وكان باناثينايكوس قرر إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الشهر الماضي، فيما تم تعيين كريستوس كونتيس مدرباً مؤقتاً، علماً بأن الفريق خسر 1- 3 أمام فينورد روتردام الهولندي في لقائه الأخير ببطولة الدوري الأوروبي.

وسوف تكون أول مباراة لبينيتيز في منصبه الجديد الأحد، عندما يستضيف باناثانايكوس فريق أستيراس تريبوليس، القابع في مؤخرة الترتيب بالدوري اليوناني.