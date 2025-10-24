نوتنجهام.. «الفوز الأول» بعد 30 عاماً!

علي معالي (أبوظبي)



دخل نوتنجهام فورست الإنجليزي التاريخ، بفوزه على بورتو البرتغالي 2-0 في الدوري الأوروبي، محققاً انتصاره الأول في الساحة الأوروبية منذ 30 عاماً، مع المدرب شون دايتش، ولم تساعد النتيجة نوتنجهام على إنهاء سلسلة من 10 مباريات من دون فوز فحسب، بل كسرت أيضاً سلسلة 12 مباراة من بورتو من دون هزيمة، مما يؤكد بداية واعدة لعهد دايتش المدرب الجديد.

وأظهر نوتنجهام انضباطاً مع المدرب الجديد، مما يوضح تغيير فلسفة الفريق الذي تراجع نسبياً خلال الفترة الماضية، ويضم بين صفوفه هذا الموسم المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس لاعب شباب الأهلي السابق، والذي يعتبر واحداً من أهم عناصر الفريق في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، وسجل هدفاً من ثنائية فريقه أمام بورتو في اللقاء الأوروبي الأخير.