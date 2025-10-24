«ألعاب الماسترز» تُطلق برنامجاً تدريبياً مجتمعياً مجانياً لجميع الأعمار



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت اللجنة العليا المنظِّمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 برنامجاً تدريبياً مجتمعياً شاملاً حتى 2 فبراير 2026، وتقام الجلسات التدريبية في ساحة خليفة ومجلس مدينة زايد الرياضية، ونادي «هركا» (حركة)، ويُعَدُّ هذا البرنامج التدريبي المجاني، الذي يضمُّ جلسات شاملة وممتعة لجميع الأعمار والمستويات وفي قلب أبوظبي، تمهيداً جيداً للمشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

ويشمل البرنامج التدريبي أنشطة متنوّعة تناسب جميع الأعمار والمستويات، منها تدريبات اللياقة العائلية، وهي ألعاب وتحديات وأنشطة ترفيهية حركية لجميع أفراد العائلة، والمشي وهو نزهة اجتماعية مريحة للحفاظ على النشاط والتواصل مع الآخرين إلى جانب بناء لياقة بدنية. ويضمُّ البرنامج تدريبات المرونة، التي ستعمل على تحسين مرونة الجسم والتقليل من التصلب عبر تمارين الإطالة والحركة الموجَّهة، وتمارين القوة، التي تهدف إلى بناء القوة والثبات والثقة، من خلال تمارين بسيطة وفعّالة، إلى جانب تمارين اللياقة الشاملة، وهي تدريبات ديناميكية تعزِّز طاقة الجسم وقوة التحمُّل وتحسين الأداء.

وأكَّدت اللجنة العليا المنظِّمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، أنَّ هذا البرنامج يتوافق مع رؤية الألعاب، الهادفة إلى تشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضة، وغرس روح الحيوية والنشاط في الأفراد من مختلف الأعمار، ويتماشى مع قيم ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ومن بينها الإيمان بأهمية النشاط البدني للجميع، والسعي إلى تمكين الأفراد من ممارسة الرياضة على اختلاف أعمارهم، احتفاءً بالصحة الجسدية والشغف وحبّ الرياضة.

وتُعَدُّ ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أكبر حدث رياضي دولي متعدِّد الرياضات تستضيفه منطقة الشرق الأوسط، وتُقام من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25,000 رياضي من بلدان العالم، يتنافسون في أكثر من 30 رياضة، من بينها 6 رياضات تقليدية تراثية تعكس الهُوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وتفتح البطولة أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاماً فما فوق، دون اشتراط أيِّ مستوى محدّد من الخبرة أو الاحترافية.