سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني لمهرجان الظفرة للهجن



منطقة الظفرة (الاتحاد)



تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات مهرجان الظفرة للهجن 2025، والذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، بميدان الهجن بمدينة زايد، ويُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية في اليوم الثاني للمهرجان.

وأقيمت المنافسات لفئة الحقايق لمسافة 3 كلم، على مدار 17 شوطاً في الفترة المسائية، تضمّنت 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والإنتاج، وشهدت منافسات قوية ومثيرة بين الشعارات المشاركة.

وحلقت «عز» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، والتي تفوقت على منافساتها، وتُوجت بكأس الأبكار في الشوط الرئيسي المفتوح، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت 4:20:70 دقيقة، وانتزع «مشبب» لمالكه سالم سيف الخصواني المنصوري، ناموس الشوط الرئيسي الثاني المفتوح، ونال بندقية الجعدان، بعد أن أكمل السباق في توقيت 4:20:55 دقيقة.

وأهدت «التزام» مالكها حمد محمد عبيد بن لحاس العامري، كأس الأبكار فئة الإنتاج في الشوط الثالث، بعد أن تصدرت بتوقيت 4:18:66 دقيقة، وذهب شداد الجعدان إنتاج، في الشوط الرئيسي الرابع إلى «متعبل» لعبدالله عيسى محمد المنصوري، بزمن 4:18:91 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، فازت «عطارد» لغصاب مصبح راعي الطيرة العامري، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت 4:25:47 دقيقة، وفي الشوط السادس طار «مغامر» لراشد عبيد عبدالله حليس الوهيبي، بناموس الشوط بزمن 4:23:75 دقيقة، وفي الشوط السابع نالت «جرعة» لمالكها ماجد حمد بوضرس المنصوري، ناموس الشوط بزمن 4:26:99 دقيقة، وتصدر «الحنيش» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي الشوط الثامن بتوقيت 4:22:59 دقيقة، وفي تاسع الأشواط، أعلنت «ترف» لمالكها حمود عبدالله شامس المحاربي، تفوقها على منافستها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت 4:25:21 دقيقة، وفي عاشر الأشواط، تفوقت «هيبة» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، على رصيفاتها ووصلت إلى خط النهاية بتوقيت 4:27:48 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى السابع عشر، عن فوز «عالي» لأحمد عبيد مبارك الكتبي، بتوقيت 4:24:98 دقيقة، و«مواري» لمحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي، بزمن 4:25:40 دقيقة، و«الفاتنة» لسلطان محمد حميد الجحافي، بتوقيت 4:26:24 دقيقة، و«مرفوق» لسيف محسن مسري الهاملي بتوقيت 4:24:36 دقيقة، و«تنويه» لعبدالله سعيد سلطان الغفيلي بزمن 4:25:23، و«الشاعر» لساري الصغير سالم العامري، بتوقيت 4:25:52 دقيقة، و«مذيار» لمحمد صغيرون حميد الدرعي، بزمن 4:26:88 دقيقة.