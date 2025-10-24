بلاتيني: 10 سنوات من «الجحيم»!



استعاد ميشيل بلاتيني، نجم الكرة الفرنسية السابق والرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ذكريات الفترة التي وصلت إلى عقد من الزمان واجه خلالها تهماً جنائية مثل الفساد والاحتيال والتربح.

وقال بلاتيني في حوار مع صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالي: «لست منهاراً عشت حياة جيدة، وعائلتي وأصدقائي ساعدوني، لم أصبح أبداً رئيس (الفيفا)، ولكن من يهتم»؟

وفي سبتمبر 2015، طرقت الشرطة السويسرية منزل بلاتيني، وطلبوا منه التحدث عن مدفوعات مالية تسلمها من (الفيفا) قبل سنوات، وشعر النجم السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات بأن حياته تنهار تماماً، بعدما وجهت له تهماً بالفساد.

وتذكر بلاتيني تلك السنوات قائلاً: «كانت عشرة أعوام من الجحيم».

وتركّزت القضية على مبلغ 2 مليون فرانك سويسري تسلمها من السويسري جوزيف بلاتر، رئيس (الفيفا) الأسبق مقابل خدمات استشارية بين عامي 1998 و2002.

ولطالما أكد بلاتيني على أن ذلك الاتفاق كان قانونياً وموقعاً ومعلناً للضرائب وقال مازحاً: «سأكون أول من يدفع ضرائب على رشوة».

ورغم ذلك أوقفته لجنة الانضباط في (الفيفا) لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر 2015، وتم تقليص المدة إلى أربعة أعوام من خلال محكمة التحكيم الرياضي الدولية، وذلك من تقصير طريقه لرئاسة الفيفا.

وقال بلاتيني: «لقد أرادوا إبعادي العقوبة لم تؤثر علي فقط بل على عائلتي أيضاً وأسوأ ما حدث هو أن الناس قالوا لحفيداتي إنني فاسد».

وفي الوقت ذاته فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً جنائياً، وطالب توماس هيلدبراند، المدعي العام، بتوقيع عقوبة لحبس لمدة عام وثمانية أشهر على بلاتيني وبلاتر، وخلال تلك الإجراءات تم احتجاز بلاتيني في مدينة نانتير الفرنسية في عام 2019 وذلك خلال سير التحقيقات بشأن كأس العالم 2022 في قطر.

واعترف بلاتيني: «كان ذلك مهيناً، لكنني لم أستسلم أبداً». وفي عام 2022 برأته المحكمة السويسرية للمرة الأولى وقالت إنه لم يتم إثبات تهمة الاحتيال بشكل يقيني، لكن الادعاء استأنف الحكم وفي مارس 2025 أكدت المحكمة الفيدرالية براءته وبعد عدة أشهر تم إغلاق تلك القضية إلى الأبد، وقال بلاتيني: «كانت البراءة كاملة لا شك في ذلك».

واختتم بلاتيني «70 عاماً» تصريحاته قائلاً: «أنا غاضب ممن ظلموني، سأقاتل ضد الظلم وسيبدأ هجومي المرتد الآن بطريقة تراباتوني (مدرب يوفنتوس وإيطاليا السابق)».