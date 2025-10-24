حفل النسخة التاسعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 18 نوفمبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، القائمة النهائية المختصرة، التي تضم الأسماء المرشحة لحصد جوائز فئات النسخة التاسعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي للسيدات والعين للسيدات، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.

وقررت اللجنة المنظمة للجائزة، إقامة حفل التكريم السنوي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل في أبوظبي، لتتويج الفائزات في الفئات المختلفة.

وأغلقت اللجنة المنظمة للجائزة باب الترشح قبل أيام، بعد أن واصلت استقبال الطلبات خلال الفترة الماضية، بعدما تم تمديد فترة الترشح لنسخة 2025، لمنح الفرصة للجميع من داخل وخارج الدولة للمشاركة في التنافس على فئات الجائزة المرموقة، منذ أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح رسمياً في 28 أبريل الماضي.

وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، كما تسعى إلى تعزيز التنافسية والتميّز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز في مختلف الفئات، مليوني درهم، موزعة على 8 فئات فردية وجماعية، حيث تشمل الفئات الفردية، أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب أو مدربة، أفضل مؤثرة في المجال الرياضي، وأفضل أم رياضية.

وعلى المستوى الجماعي، فتتضمن الجائزة، فئة أفضل فريق، كما يتم منح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، والتي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية بارزة، أسهمت بشكل فاعل ومؤثر في مجال الرياضة النسائية خلال العام.



القائمة المختصرة:

فئة أفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي

1 - هادية محمد السعيد (مصر)

2 - سارة فهمي عثمان (اليمن)

3 - مها يوسف الخليفة (السعودية)

فئة أفضل أم رياضية

1 - فاطمة حمد المهيري (الإمارات)

2 - مريم حسن المرزوقي (الإمارات)

3 - هند إبراهيم السندي (البحرين)

فئة أفضل رياضية عربية

1 - ساره عبدالرحمن الحوال (الكويت)

2 - مروى عمر بوزياني (تونس)

3 - فریدة محمد أحمد (مصر)

فئة أفضل مدرب أو مدربة

1 - نهال سعد الدين محمد (مصر)

2 - نهال رضا محمد (تونس)

3 - صوراية حداد (الجزائر)

فئة أفضل رياضية بارالمبية

1 - سلامة راشد الخاطري (الإمارات)

2 - شيماء سامى جابر (مصر)

3 - ذكرى أحمد الكعبي (الإمارات)

فئة أفضل رياضية ناشئة

1 - دليلة محمد سعيد (مصر)

2 - منى فيصل الشرع (الإمارات)

3 - مزون عيسى حسين (الإمارات)

فئة أفضل رياضية إماراتية

1 - آمنة يوسف العوضي

2 - آمنة محمد اللوغاني

3 - سلمى هيثم المري

فئة أفضل فريق

1 - نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)

2 - فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)

3- فريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي للمرأة (لإمارات)