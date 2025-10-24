السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيلم فينيسيوس في المحكمة!

فيلم فينيسيوس في المحكمة!
24 أكتوبر 2025 19:11


مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
«ثلاثي الخطر» في «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة


قبلت المحكمة الابتدائية رقم 16 في فالنسيا الدعوى التي رفعها فالنسيا ضد منصة «نتفليكس» وشركة الإنتاج البرازيلية كونسبيراساو فيلمز بشأن الفيلم الوثائقي«بيلي، فيني»، والذي يعتقد النادي أنه استخدمت فيه صور وترجمات تضر بصورته وصور مشجعيه.
ويطالب النادي بتعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن بث الفيلم الوثائقي، بالإضافة إلى تصحيح ترجمات بعض المشاهد، وإدراج حكم المحكمة في حال الإدانة.
وذكرت إذاعة فالنسيا، أن النادي يعيد التذكير بأنه في 19 مايو 2025، وجه طلباً رسمياً إلى شركة الإنتاج لتصحيح ما وصفه بـ «الظلم والأكاذيب المرتكبة بحق جماهيره». ووفقاً لبيان فالنسيا، فإن الصور التي تم بثها من ملعب ميستايا «لا تتوافق مع الواقع».
ونظراً لعدم تلقي رد من شركة الإنتاج ونتفليكس، قرر النادي اللجوء إلى المحكمة.
ويصر النادي على أن الفيلم الوثائقي يعرض صوراً مترجمة تشوه أحداث مباراة 21 مايو 2023، التي تعرض فيها اللاعب فينيسيوس لإساءة عنصرية.
ويزعم النادي تحديداً أن الترجمة تظهر أن الجماهير هتفت «قرد، قرد» بدلاً من «أحمق، أحمق»، وهو ما يشكل، وفقاً لفالنسيا، تزييفاً خطيراً يسيء إلى سمعته.

الدوري الإسباني
الليجا
فالنسيا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©