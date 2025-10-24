سلوت: هذا آخر ما يقلقني من صلاح!



ليفربول (أ ف ب)



قال المدرب الهولندي لنادي ليفربول رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم أرني سلوت إن «آخر ما يقلقني»، هو استعادة محمد صلاح لمسته التهديفية، بعد صيام المهاجم الدولي المصري عن هز الشباك في ست مباريات متتالية.

لم يسجل أسطورة ليفربول وقائد «الفراعنة» أي هدف في الدوري الإنجليزي من اللعب المفتوح منذ نهاية المرحلة الافتتاحية للموسم، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز ليفربول على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (5-1) في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما تم استبداله في وقت متأخر من هزيمة ليفربول أمام ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد 1-2 في أنفيلد السبت الماضي بعد إهداره فرصتين خطيرتين، حتى مع سعي الفريق المضيف جاهدا لتسجيل هدف التعادل.

وقال سلوت الذي سيواجه مضيفه برنتفورد السبت، إنه لا يعرف سبب معاناة صلاح، الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأضاف في مؤتمره الصحافي قبل المباراة: «بشكل عام، في كرة القدم، يهدر اللاعبون الفرص، ومحمد صلاح إنسان أيضاً».

وتابع: «لسنا معتادين على إهداره للفرص، ناهيك عن بضع مباريات متتالية، لكن هذه الأمور واردة».

لكن المدرب الهولندي عبّر عن ثقته في أن صلاح الذي سجل هدفين فقط في ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، سيستعيد مستواه المميز.

وقال «آخر ما يقلقني هو عودة محمد صلاح إلى تسجيل الأهداف، لأن هذا ما اعتاد عليه طوال حياته، وهذا ما أتوقعه منه في الأسابيع والأشهر القادمة لنادينا أيضاً».

وحقق ليفربول لقب الدوري الموسم الماضي، ثم أنفق حوالي 450 مليون جنيه استرليني (600 مليون دولار) على لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية.

وأدى رحيل ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى الإصابات، إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، بينهم لاعب وسطه الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي.

واعترف سلوت بأن فريقه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، بينهم جناحه الأيمن صلاح.

وقال: «لقد كان في مراكز واعدة في كثير من الأحيان بما يكفي لتسجيل الأهداف، ولكن ربما مع ترنت أكثر، لا أعرف».

وأضاف «لكنني أعتقد بشكل عام، بالنسبة لكل لاعب، إذا كان لديك العديد من التغييرات في فريقك خلال الصيف، فإن الجميع بحاجة إلى إيجاد روابط جديدة مرة أخرى، وهذا يسير بشكل طبيعي إلى حد ما. ومحمد ليس استثناءً من ذلك».

وخسر ليفربول الذي بدأ الموسم بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، وتراجع إلى المركز الرابع، بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر والوصيف في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وسيغيب الوافد الجديد الدولي الهولندي ييريمي فريمبونج وحارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن مباراة برنتفورد بسبب الإصابة بتمزق في الفخذ، بينما ينتظر سلوت آخر المستجدات بشأن الوافد الجديد الآخر الدولي ألكسندر أيزاك الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة ضد فرانكفورت، ولاعب الوسط الدولي الهولندي الآخر ريان خرافنبرخ.