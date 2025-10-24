السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريق صغير من جبل طارق يُحدث زلزالاً كروياً في أوروبا

24 أكتوبر 2025 20:00

 
علي معالي (أبوظبي)
شهد تاريخ كرة القدم الأوروبية علامة فارقة لا تصدق عندما هزم «لينكولن ريد إمبس» من إقليم جبل طارق ليخ بوزنان البولندي 2-1 في الجولة المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي، ويعتبر النادي الخاسر، أحد أفضل الأندية في كرة القدم البولندية، ما جعل الكثير من الرياضيين في أوروبا يشبه هذا النتيجة بـ«الزلزال» الكروي في أوروبا.
ويأتي هذه التشبيه، كون الفريق الفائز تبلغ مساحته بلده (6.7 كلم) فقط، وهو أيضاً أصغر عضو من حيث المساحة بين 55 دولة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما يجعل هذا العمل الفذ أكثر أهمية، ليُصبح نجاح لينكولن ريد إمبس قصة ملهمة.
أصبح لينكولن ريد إمبس أول فريق جبل طارق يفوز بمرحلة المجموعات أو المرحلة التأهيلية لبطولة الأندية الأوروبية، وهذا هو «الزلزال» الذي يتحدث عنه المشجعون لفريق يمثل منطقة تبلغ مساحتها 6.7 كلم، وما يزيد قليلاً على 40.000 ألف شخص، هزم خصما أقوى بكثير، يجب أن نتذكر أن ليخ بوزنان يمثل قوة كرة قدم أكبر بكثير، ويبلغ عدد سكان بولندا أكثر من 38 مليون نسمة ومساحة وطنية تبلغ 312,000 كيلومتر مربع.

