ميسي يتحدث عن «الواقع الجميل»



واشنطن (د ب أ)



أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عن سعادته بالاستمرار مع النادي، مؤكداً أن المشروع الذي انضم إليه أصبح واقعاً جميلاً، بعد أن كان مجرد حلم.

وكان إنتر ميامي أعلن أمس الخميس عن تجديد التعاقد مع ميسي لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2028، وقال ميسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «يسعدني كثيراً البقاء هنا، ومواصلة هذا المشروع الذي أصبح واقعاً جميلاً، بعد أن كان حلماً، وهو اللعب في ملعب ميامي فريدوم بارك، منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذلك أنا حقاً سعيد بالاستمرار هنا».

وأكد ميسي من موقع الملعب الجديد للنادي: «نحن جميعاً متحمسون جداً للحظة التي سنتمكن فيها أخيراً من اللعب في ملعب ميامي فريدوم بارك، لا يسعنا الانتظار حتى يكتمل - لنعيش التجربة من الداخل، في منزلنا الجديد، وليستمتع به المشجعون أيضاً، سيكون أمراً مميزاً للغاية أن نلعب على أرضنا في ملعب مذهل كهذا».

من جانبه قال خورخي ماس، أحد ملاك النادي، والذي يدير شؤونه:«وعدنا جماهيرنا بأننا سنحلم أحلاما كبيرة ببناء ناد أيقوني، ناد يجسد الشغف والعمل الجاد والتفاني لكل من سبقونا وساهموا في بناء ميامي القائمة على الأحلام.

وأضاف: «توقيع ليونيل ميسي حتى عام 2028 هو بمثابة تكريم لمدينتنا الرائعة، نحن نتطلع بشدة إلى كتابة فصول جديدة في ملعبنا بميامي فريدوم بارك، معاً سنواصل البناء والحلم».

وقال ديفيد بيكهام قال ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي: «كانت رؤيتنا أن نجلب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وإلى هذه المدينة، وهذا بالضبط ما فعلناه». وأضاف: «جلبنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم إلى مدينتنا، وهذا يظهر التزامنا بميامي، لكنه يظهر أيضاً التزام ليونيل ميسي بالمدينة، وبالنادي، وباللعبة نفسها، ولا يزال ميسي ملتزماً كما كان دائماً، ولا يزال يرغب في الفوز، وبصفتنا مالكين، فإن وجود لاعب يحب اللعبة بقدر ما يحبها ميسي، وقدم لها الكثير في هذا البلد وألهم الجيل الجديد من المواهب الشابة كما فعل، يجعلنا نشعر بأننا محظوظون جداً».