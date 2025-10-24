الغموض يحيط بمستقبل شيفيلد بسبب المشاكل المالية



لندن (أ ب)



أصبح مستقبل نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي لكرة القدم غامضاً، بعد أن تولى مديرين إداريين مستقلين السيطرة عليه بسبب المخاوف المالية.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم خصم 12 نقطة من رصيد النادي، الذي تأسس عام 1867، بعد أن أصبح غير قادر على سداد ديونه بشكل طبيعي.

وتم تقديم إخطار بذلك في محكمة الإفلاس والشركات، وهي محكمة متخصصة ضمن المحكمة العليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد المشاكل المالية الموثقة لنادي شيفيلد وينزداي تحت ملكية ديجبون تشانسيري، والتي أثارت احتجاجات من قبل الجماهير.

وقالت ليزا ناندي وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا: «بالنسبة لجماهير وموظفي ولاعبي نادي شيفيلد وينزداي، هذه حالة مثيرة للقلق الشديد، يجب على الملاك أن يكونوا أمناء ومسؤولين يتصرفون بما يخدم مصلحة ناديهم، وبوضوح، في هذه الحالة، لم يكن هذا هو الوضع».