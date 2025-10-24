السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الغموض يحيط بمستقبل شيفيلد بسبب المشاكل المالية

الغموض يحيط بمستقبل شيفيلد بسبب المشاكل المالية
24 أكتوبر 2025 19:49

 
لندن (أ ب)

أصبح مستقبل نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي لكرة القدم غامضاً، بعد أن تولى مديرين إداريين مستقلين السيطرة عليه بسبب المخاوف المالية.
وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم خصم 12 نقطة من رصيد النادي، الذي تأسس عام 1867، بعد أن أصبح غير قادر على سداد ديونه بشكل طبيعي.
وتم تقديم إخطار بذلك في محكمة الإفلاس والشركات، وهي محكمة متخصصة ضمن المحكمة العليا.
وتأتي هذه الخطوة بعد المشاكل المالية الموثقة لنادي شيفيلد وينزداي تحت ملكية ديجبون تشانسيري، والتي أثارت احتجاجات من قبل الجماهير.
وقالت ليزا ناندي وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا: «بالنسبة لجماهير وموظفي ولاعبي نادي شيفيلد وينزداي، هذه حالة مثيرة للقلق الشديد، يجب على الملاك أن يكونوا أمناء ومسؤولين يتصرفون بما يخدم مصلحة ناديهم، وبوضوح، في هذه الحالة، لم يكن هذا هو الوضع».

 

