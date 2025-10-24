السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تهدد مشاركة إيزاك مع ليفربول

الإصابة تهدد مشاركة إيزاك مع ليفربول
24 أكتوبر 2025 19:58

 
ليفربول (أ ب)

تحوم الشكوك حول مشاركة ألكسندر إيزاك في مباراة فريقه ليفربول ضد مضيفه برينتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وتم استبدال المهاجم السويدي الدولي، صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم البريطانية، بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز كاسح لليفربول 5 - 1 ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكن الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق الأحمر، أشار إلى أن الإصابة ليست خطيرة.
وقال سلوت: «أليكس ليس في حالة سيئة للغاية، لا تزال هناك شكوك حول مشاركته في نهاية الأسبوع، دعونا نرى ماذا سيكون وضعه». كما يبدو الموقف غامضاً أيضاً، فيما يخص لاعب الوسط الهولندي رايان جرافينبيرخ، بعد استبعاده من مباراة فرانكفورت بسبب إصابة غير محددة، بينما يغيب مواطنه جيريمي فريمبونج بسبب إصابة في أوتار الركبة.
سلوت:»جيريمي ليس بحالة جيدة، من المؤكد أنه لن يلعب اليوم أو غداً أو الأسبوع المقبل، إنها إصابة في أوتار الركبة، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت».
ولم يقدم إيزاك المستوى المنتظر منه منذ انتقاله لليفربول مقابل 170 مليون دولار من نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل هدفاً واحداً فقط في 11 مباراة مع النادي ومنتخب بلاده.
ويعاني النجم الدولي محمد صلاح أيضا من تراجع مستواه، حيث عجز عن التسجيل في مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات مع ليفربول، لكن سلوت أعرب عن ثقته في أن الأهداف ستأتي من قائد منتخب (الفراعنة).
وصرح سلوت: «آخر ما يقلقني هو عودة محمد صلاح إلى تسجيل الأهداف، فهذا ما اعتاد عليه طوال حياته، وهذا ما أتوقعه منه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع نادينا أيضاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ألكسندر إيزاك
أرني سلوت
محمد صلاح
