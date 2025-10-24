يوم تاريخي للجولف الإماراتي في بطولة آسيا والمحيط الهادئ



دبي (الاتحاد)

تأهل نجم الجولف الإماراتي أحمد سكيك إلى الجولتين الحاسمتين ضمن النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة وهو ضمن المراكز العشرة الأولى، بعد أداء قوي في يوم تاريخي للجولف الإماراتي على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف.

وشهد اليوم أيضاً إنجازاً تاريخياً جديداً للجولف الإماراتي، إذ نجح ثلاثة لاعبين إماراتيين، أحمد سكيك، وسام مولان، ورايان أحمد، في تجاوز التأهل الى الجولات الحاسمة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، منذ انطلاقها عام 2009.

فبعد أن قدّم سكيك جولة افتتاحية رائعة يوم الخميس مسجّلاً 68 ضربة (أربع ضربات تحت المعدّل)، استثمر خبرته وحالته الفنية المميزة التي أظهرها خلال بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف مطلع العام، ليُسجّل ثلاث ضربات بيردي عند الحفر 13 و15 و18، وينهي الجولة بمجموع 72 ضربة (بار)، محافظًا على رصيده الإجمالي أربع ضربات تحت المعدّل في المركز العاشر مكرراً.

وقال سكيك عقب الجولة: «كان شعوراً رائعاً أن أنهي اليوم بالتعادل مع المعدل، الغريب أنني سجّلت بالأمس أربع ضربات تحت المعدّل ولم أكن راضياً، واليوم أنهيت الجولة بالتعادل وأشعر وكأني أنجزت ست ضربات تحت المعدّل، كانت جولة صعبة، واجهت مشاكل في كل شيء تقريباً - الضربات الافتتاحية، وضربات الحديد، وتموضع الكرات في أماكن صعبة، كما كانت الأعلام في مواقع صعبة جداً، اضطررت لبذل جهد كبير اليوم، وأنا سعيد أنني أنهيت الجولة بالتعادل».

من جانبه أنهى سام مولان الجولتين الأوليين بالمركز19 مكرراً، فيما جاء رايان أحمد حمد في المركز 42 مكرراً، ليصبح الثلاثي أول من يمثل الإمارات في عطلة نهاية الأسبوع ضمن نسخة واحدة من البطولة.

وقال سكيك تعليقاً على هذا الإنجاز:«هذا يبرهن على التطور الكبير للجولف في الإمارات. ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا من تجاوز مرحلة القص منذ تأسيس البطولة، واليوم لدينا ثلاثة في نسخة واحدة. اللعبة تنمو بشكل واضح، وآمل أن نرى مزيداً من اللاعبين المحليين يحققون هذا النجاح في المستقبل. سنسعى غداً للتقدم أكثر نحو الصدارة».

ويفصل سكيك سبع ضربات عن صدارة الترتيب التي يتقاسمها كل من رينتارو ناكانو (اليابان)، وكانه هانغ لي (فيتنام)، وهاري تاكيس (أستراليا)، برصيد 11 ضربة تحت المعدّل.

وشهدت البطولة تأهل 62 لاعباً إلى الجولتين الثالثة والرابعة بعد أن توقفت منافسات التأهل الى جولات الحسم عند 6 ضربات فوق المعدل، على أن تُستأنف المنافسات السبت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بدبي.