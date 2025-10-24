السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريباكينا تحجز «البطاقة الثامنة» إلى الرياض

ريباكينا تحجز «البطاقة الثامنة» إلى الرياض
24 أكتوبر 2025 20:04

 
طوكيو (أ ف ب)

ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة «دبليو تي آيه» الختامية للتنس، وذلك بعد بلوغها نصف نهائي دورة طوكيو (500 نقطة) بفوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو 6-3 و7-6 .
وقالت ريباكينا المصنفة ثانية في طوكيو والسابعة عالمياً «من الرائع التأهل وخوض المزيد من المباريات، خاصة ضد لاعبات من الطراز الرفيع».
وأضافت «في الأسبوع الماضي، ركزتُ على كل مباراة على حدة، وكنتُ أدرك أن التأهل سيتطلب مشواراً طويلاً».
وتابعت «في النهاية، سارت الأمور على ما يرام».
وانضمت بطلة ويمبلدون 2022 إلى ركب المتأهلات إلى البطولة الختامية التي ستقام في الرياض بين الأول والثامن من نوفمبر المقبل، وتجمع أفضل 8 لاعبات هذا العام، وهن إلى جانب ريباكينا، البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً، والبولندية إيجا شفيونتيك والأميركيات كوكو جوف، الفائزة باللقب العام الماضي، وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيغولا وماديسون كيز والإيطالية جازمين باوليني.
وأدى تأهل ريباكينا إلى بطولة «دبليو تي آيه» الختامية للعام الثالث تواليا إلى إقصاء الشابة الروسية ميرا أندرييفا (18 عاماً) التي كانت تنافس الكازاخستانية على البطاقة الأخيرة، علماً أنها ما زالت اللاعبة الاحتياطية الأولى للمشاركة في الرياض في حال انسحاب إحدى اللاعبات.
وأنهت ريباكينا ابنة الـ26 عاماً الموسم بقوة بفوزها بلقب دورة نينجبو الصينية الأحد الماضي، وهو ثاني ألقابها هذا الموسم بعد ستراسبورج، كما بلغت دور الأربعة في طوكيو.
وقالت «كانت مباراة صعبة جداً، وأنا سعيدة جداً لأنني تمكنت من الفوز بمجموعتين».
وأضافت «سأحاول بالتأكيد تقديم أداء جيد في البطولة الختامية، لكنني أعتقد أنني لعبت الكثير من المباريات، وأشعر ببعض التعب الآن».
وأردفت قائلة «أتفهم أهمية العناية بصحتي البدنية وإنهاء الموسم بصحة جيدة».
وضربت ريباكينا، الساعية إلى اللقب الحادي عشر في مسيرتها الاحترافية، موعداً في دور الأربعة مع التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة، والتي تغلبت على الروسية آنا كالينسكايا 6-0 و1-0 ثم بالانسحاب.
وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين السويسرية بيليندا بينتشيتش الخامسة والأميركية صوفيا كينين العاشرة ووصيفة بطلة نسخة العام الماضي.
وتغلبت بنتشيتش على التشيكية الأخرى كارولينا موخوفا الثامنة 3-6 و7-5 و7-5، وكينين على الروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا الثالثة 6-0 و2-6 و7-6 .
وكانت كينين خسرت نهائي نسخة العام الماضي أمام الصينية جنج تشينوين 6-7 و3-6.

التنس
اليابان
طوكيو
ريباكينا
الرياض
السعودية
