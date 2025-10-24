مفاجأة مدوية.. يونايتد يُطيح الشارقة من كأس رئيس الدولة



علي معالي (الشارقة)



تأهل يونايتد أحد فرق الدرجة الأولى، إلى دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على الشارقة 5-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، وقادت المباراة روضة المنصوري، لتصبح أول سيدة «حكم ساحة» في البطولة الغالية، تقدم للشارقة بهدف حارب عبدالله في الدقيقة 37، وسجل مصطف نام هدف يونايتد في الدقيقة 53، وفي «الترجيحية» أحرز يونايتد الركلات الخمس، بينما أهدر خالد الظنحاني ركلة للشارقة، ليفجر يونايتد مفاجأة من «العيار الثقيل» ويطيح «الملك» من أغلى البطولات، وتستمر معاناة الشارقة هذا الموسم في كل البطولات.

ودفع ميلوش مدرب الشارقة بالقوة الضاربة، وعاد إلى القائمة الأساسية الحارس عادل الحوسني، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وماجد راشد، وشارك أيضاً للمرة الأولى حارب عبدالله المنتقل حديثاً، مع وجود إيجور كورونادو منذ البداية مع ماناج وكايو لوكاس وميلوني.

واضطر الشارقة إلى إجراء تغيير بعد 33 دقيقة لإصابة ميلوني في «العضلة»، ولعب مارو كاتانيتش بدلاً منه، وفي الدقيقة 37 يضع حارب عبدالله بصمته الأولى مع الشارقة، بهدف من كرة تلقاها من كايو لوكاس، وبعدها بدقائق يُنقذ الحوسني مرماه من هجمة خطيرة سددها هاريس سيفيروفيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح يونايتد في إدراك التعادل بهدف مصطف نام الذي استغل ضربة ركنية خلف الدفاع، لتصل الكرة إلى هاريس الذي هيأها إلى مصطف نام الذي أودعها الشباك.

وفي الشوطين الإضافيين، هاجم الشارقة بضراوة وأتيحت له أكثر من فرصة، أهدرها كمارا وكايو لوكاس، وإبراهيم محمد، وسط تراجع كامل من يونايتد معتمداً على الهجمات المرتدة، لتنتهي المباراة بالتعادل ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي يونايتد 5-4.