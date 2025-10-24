أبوظبي تستضيف «نزال العمالقة» في «يو إف سي 321»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت فعاليات بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، التي تستضيفها «الاتحاد أرينا»، ومن المتوقع أن تستقطب حضوراً جماهيرياً حاشداً، في ظل الأسماء الكبيرة والنجوم المشاركين، وتشهد الفعالية الرئيسة للنزالات لقاءً حماسياً في الوزن الثقيل يجمع توم أسبينال الذي يستعد للدفاع عن لقبه للمرة الأولى في مسيرته أمام سيريل جان، الساعي لاستعادة حزامه من جديد.

وقال توم أسبينال: «هناك عدد كبير من الجماهير من المملكة المتحدة هنا في أبوظبي، وأعرف أن الكثيرين سيكونون حاضرين لتشجيعي، وأعتقد أن البطولة ستشهد أكبر حضور جماهيري أحظى به خارج بلادي، وأشعر بحالة رائعة وجاهز تماماً للنزال، أحب أبوظبي لأنها مدينة مذهلة، وأرغب بخوض النزالات هنا لبقية مسيرتي، والطقس رائع والأجواء آمنة، وفارق التوقيت عن بلدي لا يتجاوز ثلاث ساعات فقط».

ومن جانبه، قال سيريل جان: «أحب أسلوب الحياة في أبوظبي، وهي مدينة آمنة، والطقس رائع، والناس لطفاء، والثقافة متميزة، وسنقدم عرضاً كبيراً في الفعالية الرئيسة، ويمكن للجماهير أن تتوقع نزالاً قوياً، وستشاهدون مواجهة جميلة ومشوقة».