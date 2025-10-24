السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الجيل الجديد» تفوز برعاية «دولية» دبي للسلة

«الجيل الجديد» تفوز برعاية «دولية» دبي للسلة
24 أكتوبر 2025 21:21

 
علي معالي (أبوظبي)

فازت شركة الجيل الجيد لتنظيم الفعاليات الرياضية بحق رعاية بطولة دبي الدولية في النسخة 35، المقرر إقامتها خلال يناير 2026، قام اتحاد السلة برئاسة عبداللطيف الفردان بالإعلان عن عقد توقيع الرعاية الجديد بحضور سالم المطوع، الأمين العام للاتحاد، ومن جانب شركة الجيل الجديد كل من ناجي الجابري وخميس رجب، وتعتبر دولية دبي واحدة من أرق البطولات في المنطقة والشرق الأوسط، وعلامة بارزة في روزنامة البطولات الإقليمية والدولية، ومحطة مهمة تجمع نخبة من نجوم اللعبة، وكانت هناك أكثر من عرض أمام اتحاد السلة بتنظيم هذه النسخة، ولكن وقع الاختيار على الجيل الجديد، كونه العرض الأفضل والأقوى مادياً.
من جهة أخرى تقام السبت 4 مباريات في الجولة الثالثة من دوري رجال السلة، يلتقي فريق الشارقة مع الوصل، والوحدة مع الظفرة، والجزيرة مع البطائح، وشباب الأهلي مع النصر، وتنطلق المباريات في السابعة والنصف، ويتصدر بطولة الدوري أندية الشارقة وشباب الأهلي والبطائح بالعلامة الكاملة 4 نقاط.

 

كرة السلة
الإمارات
عبداللطيف الفردان
الشارقة
الوصل
الوحدة
الظفرة
الجزيرة
شباب الأهلي
النصر
