اتحاد الملاكمة يشارك في «شاطئية كلباء»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الملاكمة مشاركته في تنظيم ومتابعة منافسات الملاكمة، ضمن فعاليات دورة كلباء الشاطئية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2025 في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.

وأشاد الاتحاد بالبطولة كونها تمثل محطة مهمة في أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية، التي تسهم في تعزيز حضور رياضة الملاكمة على المستويين المحلي والإقليمي، وفي دعم رؤية الاتحاد واستراتيجية عمله الهادفة لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتطوير الكوادر الوطنية الإدارية والفنية للاضطلاع بأدوارها في تنظيم وإدارة الفعاليات.

ويشارك اتحاد الملاكمة في النسخة الخامسة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات النسخة الرابعة، وما شهدته من إقبال واسع من اللاعبين، وحضور جماهيري كبير، ما دفع الاتحاد لتكرار التجربة والمساهمة مجدداً في تنظيم المنافسات التي تضاهي أعلى المعايير العالمية المتبعة في التنظيم.

وكشف اتحاد الملاكمة عن الفئات المعتمدة للتنافس وهي: فئة الشباب (مواليد 2007–2008): 55 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و75 كجم، وفوق 95 كجم، وفئة الرجال (مواليد 1985–2006): 50 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و75 كجم، و80 كجم، أما فئة السيدات (مواليد 1985–2006) فتشمل: 50 كجم، و55 كجم، و65 كجم.

صرح محمد بوخاطر، نائب رئيس اتحاد الملاكمة: «نعتز بالمشاركة مجدداً في شاطئية كلباء، التي أثبتت أنها منصة رياضية متميزة تجمع بين المنافسة والروح الرياضية في أجواء شاطئية رائعة تعزز القيم الرياضية النبيلة، وتُعلي شأن التنافس الشريف».

وأضاف: «إقامة منافسات الملاكمة في أجواء شاطئية مميزة يعكس المكانة المتنامية لهذه الرياضة في الدولة، ويُجسّد التزام الاتحاد بتوفير منصات تنافسية تتيح للمواهب الشابة إبراز قدراتها وتميزها، وتطوير أدائها في بيئة رياضية محفّزة ومتكاملة».