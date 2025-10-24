جوارديولا ينتقد المتسرعين في الحُكم على مانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)



وجّه مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، انتقادات لاذعة إلى المحللين واللاعبين السابقين بسبب تسرّعهم في الحكم على انطلاقة فريقه البطيئة هذا الموسم، في وقت أصبح فيه الفريق منافساً قوياً على الصدارة.

ولم يخسر السيتي في مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ذلك منذ تعرضه لخسارتين متتاليتين في الدوري أمام توتنهام وبرايتون في أغسطس.

ويحلّ فريق جوارديولا ضيفاً على أستون فيلا الأحد، علماً أنه يتخلف الآن بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستضبف كريستال بالاس في اليوم نفسه.

وقال مدرب السيتي الذي سبق أن أحرز لقب الدوري الممتاز ست مرات في ملعب الاتحاد، إن فريقه يملك زخماً جيداً لكنه لا يزال ينشد الثبات.

وصرّح جوارديولا «عقليتنا ولغة جسدنا في المكان الصحيح، وهذا ما يمنحنا الاستقرار، لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل طوال الدقائق الـ95».

وتجاوز السيتي، في الترتيب ليفربول حامل اللقب الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، بعد أن استهل الموسم بخمسة انتصارات متتالية.

ورد جوارديولا بشكل ساخر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عندما سُئل عمّا إذا كان فريقه «يسير بعيداً عن الأضواء».

وأضاف «في أول مباراتين أو ثلاث مباريات، بالتأكيد كنا خارج المنافسة وليفربول بدا كأنه حسم الأمور، والآن يبدو أن ليفربول انتهى، لكنني أقول لكم إنهم سيعودون».

وتابع «قلت ذلك مراراً، أعرف أن جميع المحللين والمتخصصين واللاعبين السابقين يعرفون كل ما سيحدث بعد خمس مباريات، أما أنا فلا أستطيع ذلك».

وأردف «دائماً ما أنتظر 10 أو 15 مباراة لأعرف بالضبط ما يجري، لكن من الواضح أن ليفربول وأرسنال موجودان في المنافسة، وسيظهر فريق آخر بالتأكيد، ونأمل أن نكون نحن أيضا هناك».

وتوقّع جوارديولا اختباراً صعباً أمام استون فيلا بقيادة مواطنه أوناي إيمري والذي سبق أن هزم السيتي في فيلا بارك قبل موسمين.