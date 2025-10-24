السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد ينتظر عودة ماونت وماجواير

مانشستر يونايتد ينتظر عودة ماونت وماجواير
24 أكتوبر 2025 21:36

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد وبرشلونة.. «الكلاسيكو المتقارب»!
الأفضل في أوروبا.. ليفربول «التاسع عشر» في «قائمة العشرين»!


أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أنه سيتم تقييم أداء هاري ماجواير وميسون ماونت، صاحبي هدف الفوز في مباراة نهاية الأسبوع الماضي، قبل مواجهة برايتون.
يستقبل «الشياطين الحمر» ضيفه برايتون في أولد ترافورد مساء السبت، بعد تحقيقهم انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة منذ وصول المدرب البرتغالي في نوفمبر الماضي. وضمنت ضربة رأس ماجواير المتأخرة فوزاً لا ينسى بنتيجة 2 - 1 على غريمه التقليدي ليفربول، وهو أول انتصار لهم على ملعب أنفيلد منذ عام 2016، لكن المدافع قد يغيب عن عودة يونايتد إلى الملاعب.
ويعاني المدافع من كدمة، كذلك هو الحال بالنسبة للاعب الوسط ماونت، الذي شارك في أول 61 دقيقة من المباراة يوم الأحد الماضي.
وقال المدرب أموريم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الفريق في حالة جيدة، لكن لدينا بعض الشكوك».
وأضاف: «واجهنا بعض المشكلات خلال الأسبوع مع هاري ماجواير وماسون ماونت، كدمات، لكنها ليست خطيرة، وسنرى غداً ما سيحدث، ليتشا ليساندرو مارتينيز غائب، البقية مستعدون للمباراة».
وأضاف: «أعتقد أنها ستكون، كالعادة، مباراة صعبة للغاية، برايتون فريق ممتع حقاً، وإنهم بارعون للغاية في بناء الهجمة، وأقوياء جداً في التحولات الهجومية، وفي جميع جوانب اللعبة، إنهم يتألقون في الكرات الثابتة هذا الموسم، لذا أعتقد أنهم فريق متكامل حقاً».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ليفربول
روبن أموريم
ماجواير
ميسون ماونت
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©