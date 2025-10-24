مانشستر يونايتد ينتظر عودة ماونت وماجواير



لندن (د ب أ)



أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أنه سيتم تقييم أداء هاري ماجواير وميسون ماونت، صاحبي هدف الفوز في مباراة نهاية الأسبوع الماضي، قبل مواجهة برايتون.

يستقبل «الشياطين الحمر» ضيفه برايتون في أولد ترافورد مساء السبت، بعد تحقيقهم انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة منذ وصول المدرب البرتغالي في نوفمبر الماضي. وضمنت ضربة رأس ماجواير المتأخرة فوزاً لا ينسى بنتيجة 2 - 1 على غريمه التقليدي ليفربول، وهو أول انتصار لهم على ملعب أنفيلد منذ عام 2016، لكن المدافع قد يغيب عن عودة يونايتد إلى الملاعب.

ويعاني المدافع من كدمة، كذلك هو الحال بالنسبة للاعب الوسط ماونت، الذي شارك في أول 61 دقيقة من المباراة يوم الأحد الماضي.

وقال المدرب أموريم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الفريق في حالة جيدة، لكن لدينا بعض الشكوك».

وأضاف: «واجهنا بعض المشكلات خلال الأسبوع مع هاري ماجواير وماسون ماونت، كدمات، لكنها ليست خطيرة، وسنرى غداً ما سيحدث، ليتشا ليساندرو مارتينيز غائب، البقية مستعدون للمباراة».

وأضاف: «أعتقد أنها ستكون، كالعادة، مباراة صعبة للغاية، برايتون فريق ممتع حقاً، وإنهم بارعون للغاية في بناء الهجمة، وأقوياء جداً في التحولات الهجومية، وفي جميع جوانب اللعبة، إنهم يتألقون في الكرات الثابتة هذا الموسم، لذا أعتقد أنهم فريق متكامل حقاً».