مدافع برشلونة يتوعد ريال مدريد!



مدريد (د ب أ)



قال المدافع الدولي الأوروجوياني رونالدو أراوخو، لاعب برشلونة، إن فريقه قادر على الفوز مجدداً على ريال مدريد، حينما يلتقي الفريقان في الكلاسيكو الأحد، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أراوخو سيشارك أساسياً، وهو المتوقع في المباراة، لكن مركزه في المباراة لا زال غير واضح، حيث من الممكن أن يشارك كظهير أيمن، في ظل غياب الفرنسي جوليس كوندي عن تدريبات الفريق أمس واليوم، أو في مركزه المعهود كمدافع.

وقال أراوخو عن المباراة: «ستكون مباراة قوية، إنها مباراة جميلة ومهمة للغاية، لهذا السبب هناك قلق دائم، إنها تخلق الحوافز لكنني أعتقد أن مباريات الكلاسيكو التي استمتعنا بخوضها هي التي لعبنا فيها بشكل جيد وفزنا وهذا هو المطلوب».

وأضاف: «ندخل المباراة في حالة جيدة ولدينا قائمة رائعة من اللاعبين ولدينا الظروف والإمكانيت لتحقيق الفوز».

وعن ريال مدريد قال أراوخو: «فريق رائع ولديه لاعبون أصحاب إمكانات عالية للغاية».

وأشاد مدافع برشلونة بالبرازيلي فينيسيوس، جناح ريال مدريد، وقال عنه: «أرى ما يفعله على أرض الملعب، إنه لاعب رائع، في كل مرة نلتقي معاً كان محترفاً للغاية وهو يخرج أفضل ما في الجميع».

وأضاف: «أحب اللاعبين مثل فينيسيوس في المواجهات الثنائية، ولا أهتم بما يقال عنه خارج الملعب، الشيء الأهم هو الأداء الذي يقدمه على الملعب والطريقة التي يلعب بها كرة القدم».