تصاعد الخلاف بين بيولي ودجيكو



روما (د ب أ)



شهدت بداية الولاية الثانية للمدرب ستيفانو بيولي في قيادة نادي فيورنتينا حالات تعثر محلية، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير في الدوري الإيطالي لكرة القدم بثلاث نقاط، ولم يحقق أي فوز منذ 7 مباريات، أما في دوري المؤتمر الأوروبي فإن الوضع مختلف كلياً، إذ يتصدر الفريق المسابقة بشباك نظيفة وحصد 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزه الأخير على رابيد فيينا النمساوي 3- صفر.

لكن الليلة التي كان من المفترض أن تكون مريحة بالنسبة لفيورنتينا تحولت إلى صراع داخلي بين إدين دجيكو المهاجم البوسني ومدربه.

حيث أعرب المهاجم المخضرم، الذي سجل الهدف الثاني، عن استيائه من وضع الفريق في الدوري، وذلك خلال تصريحات لقناة «سكاي سبورتس» قائلاً: «نؤدي بشكل سيئ في الدوري الإيطالي، وعلينا بذل المزيد من الجهد، فزنا وهذا يمنحنا بعض الثقة، لكننا في الدوري لم نحقق أي فوز في 7 مباريات، بصراحة لسنا في أفضل حالاتنا، 7 مباريات دون فوز لفريق مثلنا ليست إيجابية ولا طبيعية».

ولم يكتف دجيكو بذلك، حيث استهدف المهاجم مدربه بيولي وطريقة اللعب بشكل مباشر قائلاً: «هل يسجل المهاجمون القليل من الأهداف؟، يمكنني التحدث كثيراً عن ذلك، لكنني لا أريد الإسهاب، وإلا سيغضب المدرب».

وأضاف: «عندما نلعب بمهاجمين، يمكن أن يكون ذلك إيجابياً، لكن هناك أيضا لحظات صعبة للفريق، فيمكن اللعب بطرق عدة لكن المدرب بيولي هو من يقرر».

ولم تمر كلمات دجيكو مرور الكرام على المدرب، ففي حديثه بعد وقت قصير عبر «سكاي سبورتس» قال عن لاعبه: «نحاول إيجاد التوازن، في الوقت الحالي، أعتقد لا يمكننا تحمل أكثر من مهاجمين إثنين، آمل أن يأتي الوقت الذي أشرك فيه مهاجم إضافي، لكن هذا ليس الوقت المناسب، دجيكو لاعب قوي، وهو يعرف مكان مكتبي، يعلم أنه يتعين علي اتخاذ قرارات، وعليه أن يكون مستعدا لأي شيء، تتغير هيكلة الفريق دائماً، والأمر يعتمد على الأداء، وقبل كل شيء النتائج».