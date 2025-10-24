راشفورد يتذكر «هاتريك» ميسي في «الكلاسيكو»!



لندن (د ب أ)



كشف ماركوس راشفورد عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض أكبر مباراة في عالم كرة القدم، وهي مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة «ذي صن» أن اللاعب المعار من مانشستر يونايتد اختار «الهاتريك» الذي سجله ميسي في 2007 أفضل ذكرى له، وذلك مع استعداده لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويلعب راشفورد مع برشلونة معارا لمدة موسم ولكن يمكن للفريق الإسباني أن يجعل الصفقة دائمة في الصيف المقبل.

وبسؤال راشفورد، الذي سجل خمسة أهداف في 12 مباراة، عما إذا كان يريد الاستمرار مع الفريق بعد انتهاء إعارته، أجاب:«حسنا، نعم بالتأكيد».

وقال: «أستمتع باللعب في هذا النادي، وأعتقد أن برشلونة، لأي شخص يحب كرة القدم، هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ اللعبة، بالنسبة للاعب، إنه لشرف كبير».

يذكر أن المهاجم الإنجليزي لديه عقد ممتد مع مانشستر يونايتد حتى 2028 ولكن تم استبعاده من الفريق من قبل روبن أموريم، المدير الفني.

وقال راشفورد لشبكة «إي إس بي إن»:«الناس ينسون هذا، لكن 24 أو 23 عاما من حياتي قضيتها مع مانشستر يونايتد، لذلك أحياناً تحتاج فقط إلى تغيير، أعتقد أن هذا ربما ينطبق علي، وأنا أستمتع بكل شيء الآن».

وأعرب راشفورد عن حماسه لمواجهة ريال مدريد، بعد غد الأحد، حيث سيواجه أيضاً زميله في منتخب إنجلترا جود بيلينجهام.

وتذكر راشفورد أن ميسي، عندما كان يبلغ 19 عاماً، سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) مذهلة في مباراة مثيرة انتهت 3-3 على ملعب نو كامب قبل 18 عاماً.

وقال راشفورد: «إنها أول مباراة كلاسيكو لي، وأنا أتطلع إليها لأنها ربما تكون أكبر مباراة في العالم، أنا من مانشستر، لذا هي ليست أكبر مباراة في مانشستر، لكنها أكثر مباراة مشاهدة في العالم».

وأضاف: «المباراة كبيرة جدا لدرجة أنه إذا أردت أن تتعلم من أفضل اللاعبين، وخاصة كيفية التألق في اللحظات الأكثر ضغطاً، فعليك دراسة مثل هذه المباريات». وأكد: «أتذكر، على سبيل المثال، ثلاثية ميسي في أيامه الأولى في الكلاسيكو، هذه المباريات رائعة للمشاهدة، فلا يشترط أن تكون من مشجعي برشلونة أو ريال مدريد للاستمتاع بها».