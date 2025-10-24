4 ميداليات تضع الإمارات في الصدارة العربية بـ «آسيوية الشباب»



أحمد جمال (المنامة)



رفع منتخب ألعاب القوى رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في «النسخة الثالثة» من الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، لتصعد إلى المركز الثامن في الترتيب العام، والأول عربياً.

وحصدت أروى علي الميدالية الذهبية في سباق 100 متر بزمن 11:45 ثانية، وهو أفضل زمن في «الألعاب الآسيوية»، بعدما نجحت في كسر الرقم القياسي للمرة الثالثة خلال الدورة في جميع الأدوار، وتبعتها القطرية دانا سالم «11:60 ثانية»، والصينية يان شيني «11:79 ثانية».

وفازت عائشة محمد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للشابات بزمن 54:25 ثانية، وتبعتها الهندية جيسون إدينا بزمن «55:43 ثانية»، وو شيا يينج من الصين تايبيه بزمن 56:60 ثانية.

وحقق سعيد عمر الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب بزمن 47:18 ثانية، فيما فاز الصيني جيا يانج بالذهبية بزمن 46:57 ثانية، والسريلانكي كوستا شانوكا بالبرونزية بزمن 47:72 ثانية.

وكان محمد عادل العلي حصد الميدالية البرونزية في رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر، والتي تُعد الأولى في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب.

وحرص فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة على حضور التتويج، كما حضر اللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعبدالملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.