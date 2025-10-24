السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 ميداليات تضع الإمارات في الصدارة العربية بـ «آسيوية الشباب»

4 ميداليات تضع الإمارات في الصدارة العربية بـ «آسيوية الشباب»
24 أكتوبر 2025 22:19

 
أحمد جمال (المنامة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية


رفع منتخب ألعاب القوى رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في «النسخة الثالثة» من الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، لتصعد إلى المركز الثامن في الترتيب العام، والأول عربياً.
وحصدت أروى علي الميدالية الذهبية في سباق 100 متر بزمن 11:45 ثانية، وهو أفضل زمن في «الألعاب الآسيوية»، بعدما نجحت في كسر الرقم القياسي للمرة الثالثة خلال الدورة في جميع الأدوار، وتبعتها القطرية دانا سالم «11:60 ثانية»، والصينية يان شيني «11:79 ثانية».
وفازت عائشة محمد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر للشابات بزمن 54:25 ثانية، وتبعتها الهندية جيسون إدينا بزمن «55:43 ثانية»، وو شيا يينج من الصين تايبيه بزمن 56:60 ثانية.
وحقق سعيد عمر الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب بزمن 47:18 ثانية، فيما فاز الصيني جيا يانج بالذهبية بزمن 46:57 ثانية، والسريلانكي كوستا شانوكا بالبرونزية بزمن 47:72 ثانية.
وكان محمد عادل العلي حصد الميدالية البرونزية في رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر، والتي تُعد الأولى في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب.
وحرص فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة على حضور التتويج، كما حضر اللواء الدكتور محمد المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعبدالملك جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

الإمارات
دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
ألعاب القوى
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©