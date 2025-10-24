السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يتعادل مع مالي في «التجربة المونديالية»

«أبيض الناشئين» يتعادل مع مالي في «التجربة المونديالية»
24 أكتوبر 2025 22:49

 
معتصم عبدالله (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية


خرج منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2008» بالتعادل أمام مالي 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على الملعب الفرعي رقم (1) بنادي الشارقة، ضمن تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.
وأنهى المنتخب المالي الشوط الأول متقدماً بهدف، قبل أن يتمكن «أبيض الناشئين» من إدراك التعادل في الشوط الثاني بواسطة اللاعب سهيل النوبي، الذي تابع كرة مرفوعة من ركلة حرة وأودعها الشباك بثقة، ليمنح منتخبنا نتيجة إيجابية أمام منافس يعد من الأقوى قارياً على مستوى الفئات السنية.
وقدم لاعبو «أبيض الناشئين» أداءً متوازناً بين الانضباط الدفاعي والانتشار الهجومي، مستفيدين من التجربة أمام منتخب مالي الذي يُعد أحد أبرز مدارس كرة القدم الأفريقية، بعد بلوغه نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2015، ونصف النهائي في 2017، وتحقيقه المركز الثالث في النسخة الأخيرة 2023، ما يجعله من أبرز المرشحين للتتويج في «مونديال قطر 2025».
وتأتي المباراة ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها المنتخب بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد قبل السفر إلى الدوحة، ويخوض «أبيض الناشئين» تجربته الثانية أمام بوليفيا مساء الاثنين المقبل على ملعب نادي اتحاد كلباء، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية للمشاركة في النهائيات العالمية.
ويستهل منتخب الإمارات مشواره المونديالي بمواجهة كوستاريكا 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية 6 نوفمبر، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال 9 نوفمبر.

 

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس العالم
الشارقة
مالي
قطر
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©