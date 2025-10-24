«أبيض الناشئين» يتعادل مع مالي في «التجربة المونديالية»



معتصم عبدالله (الشارقة)



خرج منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2008» بالتعادل أمام مالي 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على الملعب الفرعي رقم (1) بنادي الشارقة، ضمن تحضيراتهما لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.

وأنهى المنتخب المالي الشوط الأول متقدماً بهدف، قبل أن يتمكن «أبيض الناشئين» من إدراك التعادل في الشوط الثاني بواسطة اللاعب سهيل النوبي، الذي تابع كرة مرفوعة من ركلة حرة وأودعها الشباك بثقة، ليمنح منتخبنا نتيجة إيجابية أمام منافس يعد من الأقوى قارياً على مستوى الفئات السنية.

وقدم لاعبو «أبيض الناشئين» أداءً متوازناً بين الانضباط الدفاعي والانتشار الهجومي، مستفيدين من التجربة أمام منتخب مالي الذي يُعد أحد أبرز مدارس كرة القدم الأفريقية، بعد بلوغه نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2015، ونصف النهائي في 2017، وتحقيقه المركز الثالث في النسخة الأخيرة 2023، ما يجعله من أبرز المرشحين للتتويج في «مونديال قطر 2025».

وتأتي المباراة ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها المنتخب بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد قبل السفر إلى الدوحة، ويخوض «أبيض الناشئين» تجربته الثانية أمام بوليفيا مساء الاثنين المقبل على ملعب نادي اتحاد كلباء، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية للمشاركة في النهائيات العالمية.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره المونديالي بمواجهة كوستاريكا 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية 6 نوفمبر، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال 9 نوفمبر.