أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سينر.. خطوة إضافية إلى لقب فيينا

سينر.. خطوة إضافية إلى لقب فيينا
24 أكتوبر 2025 23:12

 
فيينا (أ ف ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانياً عالمياً الدور نصف النهائي من دورة فيينا النمساوية بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و6-4.
وحقّق سينر فوزه الثالث من ثلاث مباريات في النمسا منذ عودته من الإصابة التي ألمت به في دورة شنغهاي للماسترز للألف نقطة مطلع هذا الشهر ودفعته للانسحاب من الدور الثالث أمام الهولندي تالون خريكسبور.
ويلتقي سينر الطامح لإحراز لقبه الرابع في العام الحالي نظيره الأسترالي أليكس دي مينور في الدور قبل النهائي، بعد أن تغلب الأخير على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و7-6.
وقال سينر بعد المباراة «لقد كانت مباراة صعبة وقوية جداً، أنا سعيد جداً».
وتابع «حاولت أن أعيد أكبر عدد من الكرات، شعرت أن إرساله كان ممتازاً».
وتابع «إنه لاعب خطير جداً لكنني حاولت أن أبقى صلبا بأكبر قدر ممكن، لذا أنا سعيد جداً».

 

التنس
فيينا
يانيك سينر
