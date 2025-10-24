الهلال يتأهل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



تأهل باور ديناموز الزامبي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي 1-1، في إياب دور ال32 من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم باور ديناموز بهدف سجله موسى شومة في الدقيقة 69 وتعادل فايبرز عن طريق عبد الكريم واتامبالا في الدقيقة 80.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز 2 - 1 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 -2.

كما تأهل لدور المجموعات أيضاً فريق الهلال السوداني بعدما تغلب على كينيا بوليس 3 -1، وأنهى الهلال الشوط الأول متقدماً بهدف سجله سانداي أديتونجي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، عادل كينيا بوليس النتيجة بهدف سجله إريك زاكايو في الدقيقة 67، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق أيدتونجي في الدقيقة 68 وأحمد مبراسيك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الهلال السوداني فاز في مباراة الذهاب بهدف، ليصعد للدور التالية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 -1.