الرياضة

«البديل» ينقذ ميلان من خسارة «محرجة»!

«البديل» ينقذ ميلان من خسارة «محرجة»!
25 أكتوبر 2025 08:36

ميلان (رويترز) 

سجل زاكاري أتيكام مهاجم ميلان هدفاً متأخراً أنقذ به الفريق من الخسارة على ملعبه، وقاده إلى التعادل 2-2 مع بيزا، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وكادت المباراة أن تنتهي بخسارة محرجة لمتصدر الدوري، لكن «البديل» أتيكام أطلق تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة، أسكن بها الكرة في الشباك في الوقت بدل الضائع.
وظل ميلان في الصدارة رافعاً رصيده إلى 17 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ونابولي وروما، انتظاراً لنتائج باقي مباريات الجولة.
وافتقد ميلان الذي يدربه ماسيميليانو أليجري جهود كريستيان بوليسيتش الغائب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وخاض المباراة بأمل تحقيق فوز سهل أمام بيزا المتعثر الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري.
وقال لوكا مودريتش لاعب وسط ميلان لشبكة سكاي سبورتس «توقعنا هذه المباراة، لكنهم جاؤوا للدفاع وصعّبوا الأمور علينا، عدم تمكننا من الفوز هو خطأنا، لم نبذل جهداً كافياً للفوز بالمباراة، أهدرنا نقطتين مهمتين».
وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السابعة، إذ انطلق رافائيل لياو إلى حدود منطقة الجزاء، وأطلق كرة منخفضة متقنة سكنت المرمى، وبدا ميلان قانعاً بتقدمه المبكر، وتراجع ضغط ميلان في الشوط الثاني، إذ لم يصنع فرصاً واضحة، لكنه واصل السيطرة.
وفي الدقيقة 60، حصل بيزا على ضربة جزاء بداعي لمسة يد من جانب المدافع البلجيكي كوني دي وينتر، وتقدم خوان كوادرادو لينفذ الضربة بنجاح مدركاً التعادل لبيزا.
بعدها عزز ميلان هجومه، وتلقى لياو تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.
وبعدها بدقائق، أطلق أليكسيس ساليميكرز تسديدة قوية من مسافة بعيدة من متابعة لكرة مرتدة، لكن حارس بيزا أدريان سيمبر تألق بشكل كبير في التصدي للكرة وأبعدها لتمر فوق العارضة.
وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة، وجه بيزا صدمة لميلان وجماهيره، عندما تقدم عن طريق مبالا نزولا الذي استغل غياب الرقابة عنه على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة في الشباك، واحتفل لاعبو بيزا بحذر، إذ نظروا نحو الحكم المساعد تحسباً لرفع راية التسلل، لكن الحكم لم يعلن عن وجود تسلل واحتسب الهدف، ولعب أتيكام لعب دور البطولة في إنقاذ ميلان من الخسارة وسجل هدف التعادل المتأخر.

 

الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
نابولي
روما
رافائيل لياو
مودريتش
