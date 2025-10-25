سائق فيراري يتصدر «التجارب الأولى» في «جائزة المكسيك»

مكسيكو سيتي (رويترز)



حقق شارل لوكلير أفضل زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى المقرر يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بينما استمتع أكثر من سائق مبتدئ، وفي مقدمتهم أرفيد ليندبلاد من فريق رد بول، بلحظات المشاركة والتألق تحت أشعة الشمس.

وقطع لوكلير القادم من موناكو 29 لفة على حلبة إيرمانوس رودريجيز محققاً أفضل زمن، وهو دقيقة واحدة و18:380 ثانية، وبفارق 0:107 ثانية أمام كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، وسجل أنتونيلي أطول مسافة على الحلبة اليوم، إذ قطع 35 لفة.

واحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم، المركز الرابع بزمن دقيقة و18:784 ثانية خلف هولكنبرج سائق ساوبر.

وغاب تسعة سائقين أساسيين عن التجارب الأولى التي لم تشهد أي أحداث بارزة، وجرى استبدالهم بمبتدئين واحتياطيين في إطار اللوائح التي تُلزم الفرق بتوفير وقت مشاركة لهم خلال أربع تجارب حرة في الموسم.

وكان صاحب أفضل أداء بين المبتدئين هو سائق «الفورمولا- 2» ليندبلاد، المرشح بقوة لمقعد في فريق ريسنج بولز الموسم المقبل، إذ أحرز المركز السادس بسيارة رد بول التي يقودها بطل العالم ماكس فرستابن.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق رد بول، الذي احتل سائقه الآخر يوكي تسونودا المركز الثامن « قام بعمل جيد للغاية، السرعة موجودة، لا شك في ذلك».

واحتل جابرييل بورتوليتو المركز الخامس، وكان فريق ساوبر هو الفريق الوحيد الذي لم يدفع بسائق غير أساسي خلال التجارب الأولى.

ودفع مكلارين بالسائق المكسيكي باتو أووارد ليشارك بسيارة لاندو نوريس، واحتل سائق إندي كار المركز 13، بينما قاد فريد فيستي سيارة جورج راسل سائق مرسيدس واحتل المركز 14.

وشارك السائق الاحتياطي الإستوني بول آرون مكان بيير جاسلي بسيارة ألبين، واحتل المركز 15، بينما جاء الأرجنتيني فرانكو كولابينتو في المركز التاسع بالسيارة الأخرى للفريق، إذ يقوم الفريق المملوك لرينو بتقييم خياراته للموسم المقبل.

وسلم بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون سائق فيراري سيارته إلى سائق سباقات التحمل أنتونيو فوكو الذي احتل المركز الأخير.