الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة.. «الكلاسيكو» على صفيح «تصريحات ساخنة»!

ريال مدريد وبرشلونة.. «الكلاسيكو» على صفيح «تصريحات ساخنة»!
25 أكتوبر 2025 09:34

 
مراد المصري (أبوظبي)

تترقب الجماهير حول العالم مواجهة «الكلاسيكو» الأولى هذا الموسم، عندما يلتقي ريال مدريد وبرشلونة غداً «الأحد» على استاد البرنابيو، في قمة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي المباراة التي ارتفعت حدة السخونة المصاحبة لها، ليس فقط على صعيد حسابات الصراع على صدارة الترتيب والمنافسة على اللقب، وإنما جرّاء الصراع الممتد من المكاتب، مروراً بتصريحات اللاعبين التي أشعلت المنافسة مبكراً.
يتصدر «البلانكوس» حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، يليه «البارسا» حامل اللقب برصيد 22 نقطة، وسط حسابات فنية تبدأ بمحاولة ريال مدريد كسر هيمنة غريمه الذي تفوّق عليه في جميع المباريات الأربعة بينهما في الموسم الماضي، مروراً بمحاولة تشابي ألونسو المدرب الجديد للفريق إثبات نفسه عقب السقوط القاسي في لقاء «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد، فيما يأمل هانزي فليك وبرشلونة في تجاوز النقص بصفوفه جراء الإصابات التي يعاني منها، ومواصلة تأكيد تفوقه على منافسه.
وبين صراع الناديين في المكاتب، عندما قرر جوان لابورتا الابتعاد عن مشروع «السوبر ليج» بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ليرد رئيس النادي بفرض نفوذه والتسبب بإلغاء المباراة التي كانت مقررة بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأميركية في ديسمبر المقبل ضمن منافسات «الليجا»، جاءت تصريحات متبادلة من تيبو كورتوا ولامين يامال باتهامات بمحاباة التحكيم لكل فريق، لترفع من سخونة المواجهة قبل صافرة البداية.
وبعد فوزه بثمانٍ من أصل تسع مباريات في الدوري حتى الآن، يدخل ريال مدريد المباراة بمستوى جيد، وبعد 8 انتصارات متتالية في الدوري على أرضه، فإن المعنويات مرتفعة.
وتعافى برشلونة من خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1-2 وإشبيلية 1-4 في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني على التوالي، عندما تفوق على جيرونا 2-1 ثم أولمبياكوس اليوناني 6-1 على التوالي.
ولعل عودة لامين يامال إلى الملاعب بعد الإصابة تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الكلاسيكو يوم الأحد، وعلى الرغم من صغر سنه، واجه اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً ريال مدريد في سبع مناسبات سجّل فيها ثلاثة أهداف، بما في ذلك أهداف في ثلاثة من انتصارات برشلونة الأربعة الموسم الماضي.
يبقى الآن أن نرى ما إذا كان برشلونة يتمكن من مواصلة تمديد سلسلة انتصاراته ضد ريال مدريد، أو ما إذا كان «الملكي» يخرج منتصراً من بعد طول انتظار.

 

