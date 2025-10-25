قمة نابولي وإنتر ميلان.. ماذا تتوقع «أوبتا»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف نابولي، حامل اللقب، إنتر ميلان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، اليوم السبت، في قمة تحدد مسار سباق لقب «الكالشيو» هذا الموسم.

ويحتل الإنتر حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، متفوقاً على نابولي بفارق الأهداف، حيث حقق «النيراتزوري» سلسلة من 7 انتصارات متتالية في كل المسابقات، بفضل الفوز 4-0 على أونيون سان جيلواز البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وبعد تعادل ميلان المتصدر «17 نقطة» مع بيزا، يخطف الفائز في القمة صدارة الدوري.

وفي غضون ذلك، يدخل نابولي هذه المباراة بعد خسارتين متتاليتين، حيث خسر 1-0 أمام تورينو في الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة 6-2 أمام آيندهوفن في دوري الأبطال.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز إنتر ميلان بقمة الدوري الإيطالي بنسبة 39.4%، فيما تصل نسبة فوز نابولي 32.2%، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة بنسبة 28.4%.

وبالعودة لمواجهات الفريقين، تعادل نابولي وإنتر ميلان في آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي «جميعها بنتيجة 1-1»، وهو عدد التعادلات في المواجهات الـ12 السابقة «فوزان لنابولي، و7 لإنتر»، ومع ذلك، لم يتقاسم الفريقان نقاط المباراة في 4 مباريات متتالية في البطولة.

وفاز نابولي في 38 مباراة على أرضه في الدوري الإيطالي أمام الإنتر «تعادل 22 خسر 19»، أي أكثر بثلاثة انتصارات على الأقل من أي منافس آخر في الدوري، فيما خسر نابولي مباراتين من آخر 3 مباريات له في الدوري «فوز واحد»، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في مبارياته الـ31 السابقة «20 فوزاً و9 تعادلات».

وفاز إنتر ميلان في مبارياته الأربع الأخيرة بعد خسارته مباراتين في الدوري ضد أودينيزي ويوفنتوس في أغسطس وسبتمبر.

ويعد إنتر ميلان قوة لا يستهان بها خارج ملعبه، ومنذ بداية الموسم الماضي، حافظ الفريق على شباكه نظيفة في 12 مباراة خارج أرضه، بما في ذلك 4 مباريات من آخر 5 مباريات خارج ملعبه، ولا يوجد أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يملك سجلاً أفضل في الفترة نفسها.