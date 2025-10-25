الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هل يستطيع ميسي الوصول إلى «1000 هدف»؟

هل يستطيع ميسي الوصول إلى «1000 هدف»؟
25 أكتوبر 2025 11:45

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تحدّث كريستيانو رونالدو بصراحة عن طموحه بالوصول إلى 1000 هدف، لكن هل يستطيع غريمه القديم ليونيل ميسي بلوغ الإنجاز نفسه؟ ومن المؤكد أن ذلك ممكن إذا التزم بالعقد الجديد الضخم الذي وقّعه مع إنتر ميامي الأميركي، والذي يستمر إلى عام 2028. 
وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستسير الأمور بالنسبة لميسي في هذه الفترة الأخيرة من مسيرته، لكنه لا يزال يبدو نشيطاً ومتحمساً لتحقيق الإنجازات مع ناديه الحالي.
ومن المتوقع أن يكون هذا العقد هو الأخير في مسيرة ميسي الاحترافية، إذا أكمل عقده واستمر حتى نهايته في ختام موسم الدوري الأميركي عام 2028، فسيكون عمره 41 عاماً، ولكن ما عدد الأهداف التي يمكنه تسجيلها بحلول انتهاء عقده الجديد؟
ويملك ميسي حالياً 889 هدفاً في مسيرته الكروية، يحتاج إلى 111 هدفاً إضافياً في غضون ما يزيد قليلاً على 3 سنوات للوصول إلى حاجز الألف هدف السحري.
وسجّل ميسي 39 هدفاً لناديه ومنتخب بلاده خلال عام 2025 حتى الآن، وأمامه ما يصل إلى 5 مباريات أخرى ليخوضها في كأس الدوري الأميركي هذا العام، وبالنظر إلى أنه في حالة فنية رائعة، حيث سجل 5 أهداف في آخر مباراتين له مع إنتر ميامي، بإمكانه بسهولة إنهاء العام بتسجيل ما يقارب 45 هدفاً.
وبإمكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات أن يصل بالتأكيد إلى حاجز الألف هدف إذا حافظ على مستواه الحالي حتى النهاية، ويتطلب منه ذلك تسجيل ما يقارب 37 هدفاً في كل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة، ليحقق هذا الإنجاز قبل نهاية عام 2028.
ومع ذلك، هذا يفترض أنه يتمكن من الحفاظ على مستواه الحالي عندما يبلغ الأربعين من عمره وما بعدها، وهذا أمر صعب للغاية، وفي عام 2024، على سبيل المثال، سجل 29 هدفاً فقط بعد عام عانى فيه من الإصابات.
وهناك أيضاً مسألة مستقبله الدولي، سيكون من المفاجئ أن يستمر ميسي في اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد كأس العالم 2026 الصيف المقبل، لذا سيؤثر ذلك على وقت لعبه وأهدافه المحتملة.
وكان هدفان فقط من أهداف ميسي الـ 39 التي سجّلها هذا العام مع منتخب الأرجنتين، وبالتالي لن يكون التأثير كبيراً، وإذا اعتزل كرة القدم الدولية، فمن المرجح أنه لن يحتاج إلى الراحة والتناوب كثيراً مع إنتر ميامي.
كما أن هناك أيضاً تساؤلاً حول ما إذا كان يكمل عقده بالكامل ويستمر في اللعب بعد بلوغه سن الحادية والأربعين، وهو يتمتع بوضع مالي مريح، ويبدو راضياً تماماً عن كل ما حققه في كرة القدم، من يدري ما يخبئه المستقبل فيما يتعلق بالإصابات وقدراته البدنية؟ وأثبت يورجن كلوب في ليفربول أن ليس كل عقد يتم استكماله حتى نهايته.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
الأرجنتين
