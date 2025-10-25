«ثلاثي الخطر» في «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة



مراد المصري (أبوظبي)



تتجه الأنظار في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى الثلاثي الهجومي الأكثر خطورة، والذي يتواجد بقوة على الساحة العالمية باعتبارهم من الأفضل في العالم بالوقت الحالي، وهم الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد، ولامين يامال المهاجم الشاب الذي يحمل على عاتقه طموحات برشلونة في ظل الشكوك التي تحيط بزميليه روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، اللذين غابا مؤخراً بداعي الإصابة.

لا شك أن كيليان مبابي هو اللاعب الذي يخوض الكلاسيكو بأفضل حالاته، وسجّل الفرنسي 10 أهداف في تسع مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، وسجّل هدفاً واحداً على الأقل في كل من الجولات الست الأخيرة في «الليجا»، وهو ما يضعه في صدارة ترتيب جائزة بيتشيتشي لهداف الدوري، وهو يسعى للحفاظ على لقب الهداف الذي فاز به الموسم الماضي.

ويتمتع مبابي بسجلٍّ رائع ضد برشلونة، وسجّل خمسة أهداف في أربع مباريات في الكلاسيكو، وسجل قبل ذلك ستة أهداف ضد الفريق الكتالوني في أربع مباريات مع باريس سان جيرمان، وتسبب في صداع شديد لحارس برشلونة فويتشيك تشيزني، حيث سجل في مرماه في جميع المباريات التي لعبها الفريقان، وأثبت جدارته في الحصول على ركلات جزاء، وركلات حرة وبطاقات حمراء ضد الحارس البولندي.

وربما استغرق فينيسيوس بعض الوقت ليجد مكانه الحقيقي في أسلوب لعب المدرب الجديد تشابي ألونسو، إلا أن البرازيلي ارتقى إلى مستوى التحدي، واستعاد مستواه المعهود في الأسابيع الأخيرة، وخلال المباريات الخمس الماضية، سجل ثلاثة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة، وشكّل خطراً كبيراً على دفاعات الخصوم.

لم يُسجل في أيٍّ من مباريات الموسم الماضي الأربع ضد برشلونة، إلا أن فينيسيوس لم يكن الوحيد الذي عانى أمام فريق هانزي فليك، وهو يتطلع لتعويض الأمر هذا الموسم.

وعانى خط هجوم برشلونة من الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن لامين يامال عاد، وهو مستعد لمواجهة ريال مدريد، وشارك اللاعب الشاب في آخر مباراتين مع النادي الكتالوني، وأسهم في صناعة هدف في الفوز 2-1 على جيرونا، قبل أن يصنع الهدف الأول لفيرمين لوبيز، ويسجل ضربة جزاء في الفوز 6-1 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا خلال منتصف الأسبوع.

إجمالاً، سجّل اللاعب الشاب ثلاثة أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة في سبع مباريات مع برشلونة هذا الموسم، وكان متألقاً ضد ريال مدريد الموسم الماضي، عندما سجل في ثلاث من أصل أربع مباريات في «الكلاسيكو»، وسيسعى لقيادة برشلونة، الذي يعاني من غيابات في صفوفه إلى الفوز.