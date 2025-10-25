الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
ريال مدريد وبرشلونة.. مَنْ الأغلى قبل «الكلاسيكو»؟

ريال مدريد وبرشلونة.. مَنْ الأغلى قبل «الكلاسيكو»؟
25 أكتوبر 2025 12:47

 
معتز الشامي (أبوظبي)

لا يقتصر التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب داخل الملعب فقط، بل يسعى كل من العملاقين أيضاً لإثبات أي الفريقين يملك قيمة أكبر خارج المستطيل الأخضر، ويتصدر الفريقان الأكثر نجاحاً في إسبانيا حالياً ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل ريال مدريد المركز الأول «24 نقطة»، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني «22 نقطة»، بعد أن لعب كل منهما 9 مباريات.
وقبل انطلاق مباراة «الكلاسيكو» الإسباني، غداً الأحد، في ملعب سانتياغو برنابيو، يتصدر ريال مدريد المشهد اقتصادياً، حيث تبلغ قيمة فريقه حوالي 1.6 مليار دولار، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
وتبرز القيمة الفردية للاعبين، وفي هذا الجانب، يتصدر برشلونة بفضل لامين يامال، اللاعب الأغلى في العالم، والذي تقدر قيمته بأكثر من 230 مليون دولار، متجاوزاً الأغلى في ريال مدريد، كيليان مبابي وجود بيلينجهام، اللذين تقترب قيمة كل منهما من 200 مليون دولار. 
ويتفوق برشلونة بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالمواهب الشابة، حيث أنجبت أكاديمية «لاماسيا» نجوما عالميين مثل لامين يامال (أكثر من 230 مليون دولار) وباو كوبارسي (أكثر من 90 مليون دولار)، إضافة إلى داني أولمو، وأليخاندرو بالدي، وفيرمين لوبيز (70 مليون دولار).
وفي المقابل، نجد أن أغلى لاعب في أكاديمية ريال مدريد «لا فابريكا»، الإسباني ألفارو كاريراس (أكثر من 58 مليون دولار)، يحتل المركز العاشر بقائمة أغلى لاعبي النادي الملكي، ويعكس هذا التباين التزام برشلونة بدمج المواهب الشابة الواعدة، بينما يركز ريال مدريد على التعاقد مع النجوم البارزين.
عادة ما تحسم مباريات «الكلاسيكو» بالتفاصيل الدقيقة، وللأسماء الكبيرة وزنها، اللاعبون العشرة الأكثر قيمة في الفريقين هم لامين يامال، مبابي، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، بيدري، فالفيردي، رافينيا، رودريجو، كوبارسي، وتشواميني.
ولا يمثل هؤلاء اللاعبون قيمة مالية ضخمة فحسب، بل أيضاً الموهبة والتأثير الذي يقدمونه على أرض الملعب، وربما يرجح الفارق الاقتصادي كفة أحد الفريقين، ولكن في مباراة مليئة بالضغط، تكون التكتيكات والتركيز والعقلية هي العوامل الحاسمة.

 

