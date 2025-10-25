الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي

«يو إف سي 321».. مواجهات من «العيار الثقيل» في أبوظبي
25 أكتوبر 2025 13:25

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أبوظبي، المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة «يو إف سي 321: أسبينال ضد جان»، حيث التقى أبرز نجوم الحدث المرتقب وجهاً لوجه أمام الجماهير المتحمسة، قبيل انطلاق النزالات مساء اليوم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
وسيطرت على أجواء المؤتمر التصريحات والتحديات القوية قبيل المواجهات التي ستحسم لقب الوزن الثقيل للرجال، وتتضمن أول نزال على أحد ألقاب «يو إف سي» للسيدات يُقام في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مباراته الأولى للدفاع عن حزام الوزن الثقيل، تعهد توم أسبينال بتحقيق الفوز على البطل المؤقت السابق سيريل جان. وقال: «سأترك النزال يسير بطريقته الطبيعية وسأبذل كل ما بوسعي لإنهائه، جان رياضي مميز وكان من بين الأفضل في العالم لفترة طويلة، لذا أتوقع مواجهة صعبة».
من جانبه، أكد جان، الذي حضر المؤتمر مرتدياً «الكندورة» الإماراتية التقليدية، استعداداه الكامل لإلحاق الهزيمة بحامل اللقب، والفوز بحزام البطولة، حيث قال: «أنا في قمة التركيز، وقد قدمت تضحيات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وأثق أن نتائجها ستظهر هذا الأسبوع، هدفي واضح وهو استعادة اللقب وإثبات أنني الأفضل في العالم».
وارتفعت وتيرة الحماس في المؤتمر عندما تقابلت فيرنا جانديروبا وماكنزي ديرن وجهاً لوجه قبل نزالهما على لقب وزن القشة، ويحظى هذا اللقاء بأهمية خاصة، بوصفه أول نزال على أحد ألقاب «يو إف سي» للسيدات في المنطقة.
عند سؤالها عما ستفعله بشكل مختلف لتجاوز ديرن بعد خسارتها أمامها في نزالهما الأول ضمن «يو إف سي 256» عام 2020، قالت جانديروبا: «تعلمت أن التطور لا يأتي فقط من الانتصارات، بل من الهزائم أيضاً. أهم ما خرجت به من تلك التجربة هو أن أثق بنفسي أكثر من أي وقت مضى». 
بدورها، تحدّثت ديرن عن المواجهة المرتقبة أمام الجماهير، قائلة: «فيرنا تعيش فترة رائعة بسلسلة من الانتصارات المتتالية، الجماهير ستشاهد نزالاً متكاملاً في الفنون القتالية المختلطة، يجمع بين الضربات والإسقاطات وقد يمتد حتى خمس جولات. كلتانا تمتلكان ثقة كبيرة في مهاراتنا على الأرض، لكنني أرى أنه سيكون نزالاً متنوعاً ومثيراً على اللقب».
خلال المؤتمر الصحفي، وجّه النجم عمر نورمحمدوف حديثه إلى دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي»، متسائلاً عمّا إذا كان نزاله أمام ماريو باوتيستا سيُحدد المنافس القادم على اللقب، وردّ وايت موضحاً أن كل شيء يعتمد على الأداء داخل الحلبة، داعياً نورمحمدوف إلى تقديم عرضٍ قوي يُثبت للجماهير أن أحدهما يستحق فرصة النزال المقبل على حزام البطولة، وأجاب نورمحمدوف بثقة بأنه سيفعل ذلك، ليختتم وايت الموقف بابتسامة مؤكداً أن الاتفاق تم بالفعل.

أبوظبي
يو أف سي
الفنون القتالية المختلطة
