الرياضة

راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!

راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
25 أكتوبر 2025 13:26

 
مكسيكو سيتي (رويترز)

استبدل جورج راسل قمرة القيادة في سيارته المرسيدس بقناع مصارعة، إذ تسلل إلى مدرجات سباق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متنكراً في شكل المصارع لوتشا ليبري لمشاهدة التجارب بين الجماهير.
واستغل السائق البريطاني غيابه عن حصة التجارب الافتتاحية في حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريجيز ليفعل شيئاً غير عادي إلى حد ما: هو الاختلاط بشكل مجهول بين الجماهير المكسيكية، بينما جلس السائق الاحتياطي فريد فيستي مكانه خلف عجلة القيادة.
واستعار راسل قناع المصارع المكسيكي التقليدي لتنفيذ مهمته السرية، ولم يلاحظه أحد، بينما كان يشاهد حصة التجارب الافتتاحية.
وكتب راسل عبر حسابه في تطبيق إنستجرام، ليكشف عن حله المبدع ليكون متفرجاً للمرة الأولى: «لم أشاهد سيارات «الفورمولا-1» في الحلبة منذ سنوات، لذلك وجدت طريقة للتسلل للمدرجات، بينما كان فريد يقود سيارتي».
وكان سائق مرسيدس واحداً من تسعة سائقين أساسيين غابوا عن الحصة الأولى، وتم استبدالهم بالمبتدئين والاحتياطيين، كجزء من اللوائح التي تُلزم الفرق بتوفير وقت على المسار في أربع حصص تجارب في كل موسم.
ويحتل راسل، الذي صعد إلى منصة التتويج ثماني مرات، وحقق فوزين طوال الموسم، حالياً المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 252 نقطة.
وأتاحت له مغامرته بارتداء القناع فرصة نادرة لتجربة «الفورمولا-1» من وجهة نظر أحد المشجعين، وليس من داخل قمرة القيادة.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
المكسيك
