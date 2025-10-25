قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي ريال مدريد وبرشلونة غداً الأحد، في أول «كلاسيكو» هذا الموسم، لتحديد أيٍّ من عملاقي الكرة الإسبانية يحتل صدارة «الليجا»، وعلى مدار تاريخهما العريق، تواجه الفريقان 258 مرة في جميع المسابقات، حيث فاز ريال مدريد في 106 مباريات، وبرشلونة في 104 مباريات.

ورغم أن المباراة تأتي في بداية الموسم، فإنها ربما تكون حاسمة من الناحية المعنوية في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتتيح المواجهة فرصة للعودة بالذاكرة إلى ما يعتبره الكثيرون أكبر منافسة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وبينما تتميز مباريات أخرى بأجواء جماهيرية أفضل أو روابط جغرافية أقوى، إلا أن قلة من الأندية تستطيع أن تضاهي التاريخ العريق والنجومية الهائلة التي تميز بها ريال مدريد وبرشلونة على مدار المئة عام الماضية.

وعندما نستعرض صفحات التاريخ ونتذكر العديد من المواهب الكروية الفذة التي لعبت لكلا الناديين، تتبادر هذه الأسئلة: ما هي النجوم التي تُشكّل التشكيلة الأساسية الأغلى من الفريقين، بناءً على أعلى قيمة سوقية لهم خلال فترة وجودهم في النادي؟ وما هي التشكيلة المثالية لأغلى اللاعبين الذين مثّلوا برشلونة وريال مدريد على مر التاريخ؟

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التشكيلة 1.48 مليار يورو، ما يسلّط الضوء على الجودة العالية والمكانة المالية المرموقة للاعبين من هذين الناديين العريقين.

ويقود الهجوم كيليان مبابي، الذي بلغت قيمته 180 مليون يورو عند انتقاله إلى إسبانيا العام الماضي، ويجاوره فينيسيوس جونيور على اليسار، الذي وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في عام 2024، والنجم الشاب لبرشلونة لامين يامال على اليمين، والذي تقدر قيمته حالياً بـ 200 مليون يورو.

ويشغل ليونيل ميسي، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، مركز صانع الألعاب «رقم 10» بقيمة سوقية بلغت ذروتها 180 مليون يورو عندما كان يلعب لبرشلونة عام 2018.

يضم الوسط لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام إلى جانب لاعب برشلونة بيدري، وتبلغ قيمتهما السوقية الحالية 180 مليون يورو و140 مليون يورو على التوالي.

ولا يزال جوردي ألبا يعتبر أغلى ظهير أيسر في الفريقين، حيث بلغت قيمته السوقية 70 مليون يورو في عام 2018، بينما يحتل الوافد الجديد لريال مدريد، ترينت ألكسندر أرنولد، المركز الأول في مركز الظهير الأيمن بقيمة سوقية حالية تبلغ 75 مليون يورو.

وفي قلب الدفاع، نجد رافائيل فاران «قيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو في عام 2018»، ونجم برشلونة الشاب باو كوبارسي، الذي تبلغ قيمته السوقية حالياً 80 مليون يورو، رغم أنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، ويشغل مركز حراسة المرمى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، الذي بلغت قيمته 90 مليون يورو في ذروة مستواه عام 2019، ما يجعله ثاني أغلى حارس في التاريخ.

وبينما تضم التشكيلة الأساسية بلا شك نخبة من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم الإسبانية، إلا أن هناك اسماً بارزاً غائباً هو كريستيانو رونالدو، ولماذا لم يتم اختيار رونالدو؟ لسوء الحظ، بلغ «الدون» ذروة تألقه مع ريال مدريد، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو في عام 2014، وظلت عند هذا المستوى تقريباً حتى عام 2018، خلال تلك الفترة، كان رونالدو يعتبر اللاعب الأكثر قيمة في العالم مناصفةً مع ميسي، ومع ذلك تطورت كرة القدم بشكل كبير منذ ذلك الحين، ومع ازدياد الأموال المتداولة في اللعبة، وارتفعت أيضاً رسوم الانتقالات والقيم السوقية للاعبين عاماً بعد عام، وبالتالي، فإن قيمة رونالدو السوقية القصوى البالغة 120 مليون يورو تضعه في مرتبة متأخرة، مقارنةً بخط الهجوم الذي يمكن لريال مدريد وبرشلونة تشكيله حالياً.

التشكيلة الأكثر قيمة من ريال مدريد وبرشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن (2019): 90 مليون يورو

قلب الدفاع: كوبارسي (2025): 80 مليون يورو

قلب الدفاع: فاران (2018): 80 مليون يورو

ظهير أيمن: أرنولد (2025): 75 مليون يورو

ظهير أيسر: جوردي ألبا (2018): 70 مليون يورو

وسط: بيدري (2025): 140 مليون يورو

وسط: بيلينجهام (2025): 180 مليون يورو

صانع ألعاب: ميسي (2018): 180 مليون يورو

جناح أيمن: لامين يامال (2025): 200 مليون يورو

جناح أيسر: فينيسيوس جونيور (2024): 200 مليون يورو

مهاجم: كيليان مبابي (2025): 180 مليون يورو