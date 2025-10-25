الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»

منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
25 أكتوبر 2025 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

توجّه منتخب الشراع الحديث «فئة الأوبتمست» إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي تُقام خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.
يمثّل المنتخب، خليفة الرميثي وزايد الحوسني، حمد المهيري، ذياب المهيري، لوكا هيرفي، كارولينا باجاك، وتانيا باجاك، ويشرف على منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية، المدرب ألبير أحمد، والمدير الفني زهير اللباط.
وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن المشاركة في البطولة الآسيوية تأتي في إطار حرص الاتحاد على تمكين المواهب الوطنية من الاحتكاك والمنافسة في كبرى البطولات القارية.
وأعرب العبيدلي عن ثقته في لاعبي المنتخب لتقديم أفضل ما لديهم وتمثيل الدولة خير تمثيل، والسعي إلى اعتلاء منصات التتويج.

منتخب الشراع الحديث
سلطنة عمان
