الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل

«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
25 أكتوبر 2025 14:15

 
طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر.. «النهائي الثامن» في «موسم التنس»
رئيسة وزراء اليابان: العلاقات القوية مع أميركا "أولوية قصوى"


انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا قبل مباراتها في نصف نهائي دورة طوكيو اليابانية (500 نقطة) في التنس، ما منح التشيكية ليندا نوسكوفا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة السويسرية بيليندا بنتشيتش.
وكانت بنتشيتش (13 عالمياً) تغلبت على الأميركية صوفيا كينن في مباراة من ثلاث مجموعات في نصف النهائي الآخر.
وضمنت ريباكينا، المولودة في موسكو والمصنفة ثانية في الدورة، تأهلها إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي إيه) الختامية.
قالت ابنة السادسة والعشرين وبطلة ويمبلدون 2022، بعد انسحابها من مواجهة نصف النهائي أمام نوسكوفا المصنفة سادسة: «أنا آسفة جداً لعدم قدرتي على اللعب اليوم، أعاني من مشاكل في الظهر هذا الأسبوع، ولا يمكنني اللعب بنسبة 100%».
تابعت: «أشعر بخيبة أمل لأن جماهيري لن تراني اليوم، لكن آمل أن أراكم العام المقبل».
وكانت المصنفة السابعة عالمياً حجزت البطاقة الثامنة والأخيرة إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات المقررة في الرياض (1 إلى 8 نوفمبر)، بعد فوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد في ربع النهائي.
من جهتها، وصلت بنتشيتش، بطلة أولمبياد طوكيو 2021 والمصنفة خامسة، إلى نهائي الأحد بعد فوزها على كينن 7-6,3-6,6-2 في مباراة متقلبة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.
وكانت بنتشيتش بلغت نهائي طوكيو قبل عشر سنوات عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وخسرت حينها أمام البولندية أنييشكا رادفانسكا.

التنس
اليابان
طوكيو
ريباكينا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©