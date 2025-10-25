بيلينجهام: سأفعل كل ما أستطيع لإيقاف هزائم الريال في «الكلاسيكو»

لندن (د ب أ)

قال جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة ريال مدريد نحو الفوز على برشلونة في «الكلاسيكو الأول» للموسم غداً الأحد.

ومع تصدُّر الريال جدول ترتيب الدوري، وتواجد برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، فإن هناك الكثير على المحك في ملعب «برنابيو»، حيث يتجدد الصراع بين أكبر فريقين في إسبانيا.

ويهيمن برشلونة على «الكلاسيكو»، حيث فاز بالمباريات الأربع التي جمعتهما في كافة المسابقات، بما في ذلك الفوز برباعية نظيفة خارج أرضه، جاء هذا بعد أن فاز الريال بالمباريات الثلاث التي أقيمت في الموسم قبل الماضي، ولكن بيلينجهام عاد لكامل جاهزيته، بعد بداية متعثرة للموسم، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنهاء سلسلة النتائج السلبية الأخيرة لفريقه.

وقال لقناة النادي التلفزيونية: «أعتقد أن الجميع يفهم أن الأهداف والانتصارات في هذه المباريات تعني شيئاً أكثر قليلاً، لأنها تهيئك وجدانياً وذهنياً لبقية الموسم».

وأضاف: «معرفة أن بإمكانك الفوز على على أكبر منافس لك على اللقب يجعلك تصدق أنه يمكنك أن تحقق موسماً جيداً.. شعرت بذلك في عامي الأول، نحن نريد أن نشعر بذلك مرة أخرى، ولهذا السبب من المهم جداً الفوز».

وأوضح: «أنا قوي وإيجابي، وربما في أفضل حالتي البدنية منذ وقت طويل، مستعد لبذل كل ما في وسعي وفعل كل ما يلزم ليحقق الفريق الفوز ويواصل الزخم الذي بناه أثناء غيابي، آمل أن أستمر في تقديم أداء جيد، والاستمتاع باللعب، وتحقيق الانتصارات».