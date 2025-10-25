ماجد سالم: تجربة مالي محطة مثالية لـ «أبيض الناشئين» قبل المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشاد ماجد سالم، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، بالظهور الإيجابي للفريق في تجربته الودية أمام منتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، على الملعب الفرعي بنادي الشارقة، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.

وأنهى المنتخب المالي الشوط الأول متقدماً بهدف، قبل أن يدرك «أبيض الناشئين» التعادل في الشوط الثاني بواسطة سهيل النوبي، الذي تابع كرة مرفوعة من ركلة حرة وأودعها الشباك بثقة، ليمنح المنتخب نتيجة إيجابية أمام منافس يُعد من الأقوى قارياً على مستوى الفئات السنية.

وقال ماجد سالم في تصريحات لـ «الاتحاد»: «تجربة ممتازة أمام منافس محترم، خاصة أننا سنواجه منتخباً أفريقياً (السنغال) في مشوار المونديال، وبغض النظر عن النتيجة فقد حققنا الاستفادة الميدانية المطلوبة، وحرصنا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، وأعتقد أن الودية وفرت فوائد فنية للجهازين الفنيين في المنتخبين».

وقدم لاعبو «أبيض الناشئين» أداءً متوازناً بين الانضباط الدفاعي والتنظيم الهجومي، مستفيدين من مواجهة منتخب مالي الذي يُعد من أبرز مدارس كرة القدم الأفريقية، بعد بلوغه نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2015، ونصف النهائي في 2017، وتحقيقه المركز الثالث في النسخة الأخيرة 2023، ما يجعله من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب «مونديال قطر 2025».

وعن الودية المقبلة أمام بوليفيا، المقررة مساء الاثنين على استاد نادي كلباء في الشارقة، أوضح ماجد سالم: «نستهل مشوارنا في المونديال بمواجهة كوستاريكا، ورأينا أن تكون المباراة الأخيرة أمام منتخب من أميركا الجنوبية يؤدي بأسلوب مشابه، سعياً لتحقيق أقصى استفادة فنية قبل انطلاقة البطولة».

وأضاف: «القائمة النهائية للمنتخب تضم 21 لاعباً، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وسنعلن عنها عقب مباراة بوليفيا».

وأكد مدرب «أبيض الناشئين» أن الهدف المبدئي يتمثل في عبور دور المجموعات خلال المشاركة المونديالية، وقال: «الطموح كبير، ولدينا منتخب جيد أثبت جاهزيته أمام مالي أحد منتخبات الصف الأول، وسنعمل على مواصلة التطور في كل الجوانب الفنية والبدنية».

ووجّه سالم رسالة إلى جماهير الإمارات، قائلاً: «هؤلاء أبناؤكم ويمثلون الوطن في محفل عالمي، ونحتاج دعمكم وتشجيعكم، والجمهور لم يقصّر معنا، ونتمنى ممن لا يستطيع الحضور في المدرجات أن يدعو للمنتخب بالتوفيق».

ويستعد «أبيض الناشئين» لتسجيل ظهوره الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، ونيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ 16)، والإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في كأس العالم تحت 17 عاماً بمواجهة كوستاريكا في 3 نوفمبر، تليها مباراة كرواتيا في الجولة الثانية يوم 6 نوفمبر، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال يوم 9 نوفمبر المقبل.