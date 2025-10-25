«مُهرة» تحصد كأس «اللقايا الأبكار» في مهرجان الظفرة للهجن

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مهرجان الظفرة للهجن لليوم الثالث على التوالي بمنافسات سن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات في ميدان الظفرة بمدينة زايد، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة.

وسيطرت هجن نايف صلاح مصلح السهلي على رمزي الكأس والبندقية في منافسات اللقايا بشوطي الأبكار والقعدان المفتوح، وحصدت «مُهرة» كأس اللقايا الأبكار بعد أن سجلت 5:45:37 دقيقة، وخطف «مهدي» بندقية اللقايا الجعدان بتوقيت 5:49:81 دقيقة.

وفي شوطي المحليات، حلقت «منحاف» المملوكة للمضمر الشهير محمد عتيق زيتون المهيري بكأس الأبكار المحليات بتوقيت قدره 5:49:05 دقيقة، بينما توج «الحوت» لعمير الحزمي قناص العامري بشداد القعدان المحليات بتوقيت 5:50:61 دقيقة.

وأقيمت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، حيث استطاعت «صوغة» لعلي راشد سيف الغفلي الفوز بكأس الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الخامس، أما شوط القعدان المحليات الإنتاج فشهد فوز «محبوب» لصالح محمد سالمين العامري بالبندقية بتوقيت 5:47:97 دقيقة.

وفي الشوط السابع، كسبت «مكاسب» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري كأس الأبكار المهجنات الإنتاج بتوقيت 5:47:10 دقيقة، وحصد «لهب» لحمدان مسيعد خالد المنصوري آخر رموز اللقايا وتوج بشداد القعدان المهجنات الإنتاج.

وتختتم النسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، غداً الأحد، بمنافسات سن الإيذاع، حيث يقام المهرجان على مدار 4 أيام بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وفي الفترة الصباحية، كسبت «أمسية» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري، ناموس أول الأشواط الخاصة باللقايا، بعد أن أنهت مسافة 4 كلم بزمن 5:55:7 دقيقة.وفي الشوط الثاني، كانت «صدى» لنايف صلاح بن مصلح السهلي، على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطعت مراحل السباق بزمن 6:56:9 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، وتحدِّي الجعدان، تصدّر «مكرم» المنافسة، محققاً المركز الأول بتوقيت 6:04:5 دقيقة، وفي الشوط الرابع، حلّق «صلهام» لسليم سلامة بن سليمان الغايدي الجهني، بالمركز الأول، بعد أن تفوّق على منافسيه بزمن 5:54:5 دقيقة (أفضل توقيت).

وشهدت نتائج بقية الأشواط، فوز «الكايدة»، بالشوط الخامس، فيما ذهب الشوط السادس إلى «مسيرة» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري، والشوط السابع «نهب» لسعيد شافي سعيد بن سليم الوهيبي، والشوط الثامن «حربة» لعامر علي بن عامر المري، والشوط التاسع «النصر» لسلطان خاتم بن محمد الشامسي، والشوط العاشر «مرتاع» لسيف محمد خليفة بن ضاحي العميمي، والشوط الـ 11 «الظبي» لسعيد محمد بن حمد العويسي، والشوط الـ 12 «الفائزة» لسويدان سلطان بن سويدان المالكي، والشوط الـ 13 «الدرع» لمحمد الغبشي بن سالم بخيت الكتبي، والشوط الـ 14 «مجمل» لنايف مبارك بن يسلم الصيعري، والشوط الـ 15 «نسايم» لعلي راشد بن مسلم العمري، والشوط الـ 16 «رسمية» لعبدالله حميد بن مطر الدرعي، والشوط الـ 17 «جميل» لسعيد بن محمد حليس العفاري، والشوط الـ 18 «الفاتن» لصباح محمد بن سعيد العفاري، والشوط الـ 19 «الأميرة» لعبدالله عامر بن حمد الجحافي، والشوط الـ 20 «الظبي» لمحمد طالب بن أحمد سويدان الجحافي، والشوط الـ21 «عزايم» لعامر محمد بن زايد المنصوري، والشوط الـ 22 «شودة» لسلطان الراعي النخيرة الشامسي.