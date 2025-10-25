الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
512 فارساً وفارسة في افتتاح موسم «بوذيب للقدرة»

512 فارساً وفارسة في افتتاح موسم «بوذيب للقدرة»
25 أكتوبر 2025 18:00

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، موسم سباقات القدرة الجديد (2025 - 2026) من خلال السباقين التأهيليين، الأول لمسافة 80 كلم، والثاني لمسافة 40 كلم، بمشاركة 512 فارساً وفارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.
وشارك في سباق الـ 80 كلم، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، 194 فارساً وفارسة، تمكن 135 منهم من إكمال السباق، فيما خرج نحو 59 آخرين لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري.
أما سباق الـ 40 كلم الذي تألف من مرحلة واحدة، فقد شهد مشاركة 318 فارساً وفارسة، نجح 278 منهم في الإكمال، فيما لم يتمكن 40 آخرون من إكمال السباق.
يشار إلى أن برنامج سباقات الموسم بقرية بوذيب العالمية للقدرة، يتضمن مجموعة متنوعة من السباقات التي تغطي مختلف فئات رياضة القدرة، بدءاً من البطولات الكبرى لمسافتي 160 كم و120 كم، مروراً بالسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، ووصولاً إلى السباقات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

سباقات القدرة
قرية بوذيب للقدرة
الختم
