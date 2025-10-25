بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف تترقب «هوية البطل»

دبي (الاتحاد)

تصدر الياباني تايسي ناجازاكي الترتيب في ختام الجولة الثالثة ضمن بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، والتي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بدبي، وسط منافسات قوية بين أبرز لاعبي المنطقة، تمهيداً للجولة الختامية المقررة غداً الأحد، والتي تحدد هوية البطل المتوّج باللقب هذا العام.

وافتتح الياباني تايسي ناجازاكي، البالغ من العمر 16 عاماً، الجولة الثالثة متصدراً بفارق خمس ضربات، وذلك في ظهوره الأول بالبطولة، فيما يحتل لاعبننا أحمد سكيك المركز الثاني عشر في الترتيب العام.

وبدأ ناجازاكي اليوم متأخراً بضربة واحدة عن صدارة مشتركة بين ثلاثة لاعبين، لكنه سرعان ما انتزع الصدارة بتسجيل أربع ضربات بيردي في أول سبع حفر. ورغم تعثره بضربة بوغي عند الحفرة الثانية عشرة (بار-4)، إلا أنه أنهى جولته بنتيجة 65 ضربة (-7)، ويرفع مجموعه العام إلى 17 ضربة تحت المعدّل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 14 ضربة تحت المعدّل بعد ثلاث جولات.

وقال ناجازاكي، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس عشر مطلع الشهر الجاري: «الجانب الإيجابي هو أنني تمكنت من تسجيل أربع ضربات بيردي في التسع حفر الأولى، أما في التسع الأخيرة، فلم أقدّم أداءً جيداً في الحفرة رقم 12، لكني عوضت ذلك في الحفرة التالية، والتي كانت بداية سلسلة من ثلاث ضربات بيردي متتالية، وهذا أمر رائع بالنسبة لي».

وكان ناجازاكي قد نال لقب الميدالية المشتركة في بطولة تويوتا جونيور وورلد كاب في شهر يونيو الماضي، ثم حلّ وصيفًا بعد أسبوع واحد فقط في بطولة اليابان للهواة. ويدرس ناجازاكي في أكاديمية تومي ناكاجيما في اليابان، حيث أشار إلى أنه ومدرّبه قد تعهدا بأن «يصلا معاً إلى بطولة الماسترز».

ويُعدّ ناكاجيما أحد أساطير الجولف في اليابان، إذ حقق 48 انتصاراً في بطولات الجولة اليابانية واحتل المراكز العشرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الاحترافية.

وأوضح ناجازاكي قبل انطلاق البطولة أن مصدر إلهامه هذا الأسبوع جاء من البطل الياباني السابق كيتا ناكاجيما، الذي توّج بلقب البطولة في دبي عام 2021، قائلاً: «فاز كيتا ناكاجيما بالبطولة في دبي، وأتمنى أن أسير على خطاه. سأبذل قصارى جهدي لأقدّم أفضل أداء ممكن وأسعى للفوز مع الاستمتاع بالتجربة».

ويتطلع ناجازاكي لأن يصبح رابع لاعب ياباني يحرز لقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة بعد كل من هيديكي ماتسوياما (2010 و2011)، وتاكومي كانايا (2018)، وكيتا ناكاجيما (2021)، وسيواجه الشاب الياباني منافسة قوية في اليوم الختامي من مواطنه رينتارو ناكانو (12 ضربة تحت المعدّل)، والتايلندي فيفا لاوباكدي (11 ضربة تحت المعدّل)، إلى جانب ثلاثة لاعبين يلاحقونه بـ10 ضربات تحت المعدّل، وهم الأستراليان بيلي داولينغ وهاري تاكيس، والفيتنامي خان هونج لي.

كما سجّل الياباني كانيشيرو كاتانو «المركز الثامن مكرر» الكرة من ضربة واحدة وهي الثامنة في تاريخ بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، وهي الأولى في مسيرته، وذلك عند الحفرة الحادية عشرة التي بلغ طولها 154 ياردة خلال الجولة الثالثة.

ويحتل أحمد سكيك المركز الثاني عشر بمجموع 6 ضربات تحت المعدّل، بفارق ضربتين عن كاتانو، بعد أن أنهى جولته الثالثة على التوالي بنتيجة تعادل أو أفضل من المعدّل، محققاً 70 ضربة.

وقال سكيك، الذي يخطط للتحوّل إلى الاحتراف قريباً بعد البطولة: «في مشاركاتي السابقة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، لم أكن أنجح في تجاوز مرحلة التأهل للجولات الحاسمة، لذلك أشعر الآن بثقة كبيرة بعد التأهل. هدفي هنا كان الفوز بالطبع، لكني راضٍ بالمركز الثاني عشر في ظل هذا المستوى العالي من المنافسة، اللاعبون هنا على مستوى مميز للغاية، وسعيد بخوض المنافسة إلى جانب لاعبين، مثل راتشانون (تي كيه) شانتانانووات، أحد أبطال الجولة الآسيوية، الذي قال لي إنني أملك الإمكانات الكافية لأصبح محترفاً، وإذا قال ذلك، فأعتقد أنني أسير في الطريق الصحيح».

كما واصل لاعبا المنتخب الإماراتي سام مولان ورايان أحمد أداءهما القوي، حيث أنهى مولان جولته بنتيجة 71 ضربة ليحتل المركز العشرين مكرراً، فيما سجل أحمد 72 ضربة ليحل في المركز السابع والثلاثين مكرر.

ويحصل الفائز بلقب البطولة على دعوة رسمية للمشاركة في بطولة الماسترز، إلى جانب إعفاء من التصفيات المؤهلة لبطولة ذا أوبن، فيما سيحصل أصحاب المركز الثاني على إعفاء من التصفيات المؤهلة لسلسلة ذا أوبن، كما سيُمنح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بطاقات تأهل مباشرة إلى بطولة الهواة.