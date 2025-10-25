الإمارات ترفع الحصاد إلى 6 ميداليات في «آسياد الشباب»



أحمد جمال (المنامة)



ارتفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية، في المركز السابع، بجدول الترتيب العام، ضمن «النسخة الثالثة» من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة.

وواصل منتخب الفنون القتالية المختلطة تألقه على الساحة القارية، بعد أن نجح في حصد ميداليتين في منافسات الفنون القتالية المختلطة التقليدية، حيث نال سالم الحمود الميدالية الذهبية بوزن 75 كيلوجراماً، بعد تغلبه على الأفغاني أحمد فاياز في المباراة النهائية، فيما تُوجت غلا الحمادي بالميدالية البرونزية في وزن 50 كيلوجراماً بنات، بعد فوزها على كوبانيشبيكوفنا مريام من قيرغيزستان.

ويمثل الإنجاز محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في الإمارات، ويعكس جودة برامج الإعداد والاستثمار في المواهب الشابة القادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لاتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يأتي الإنجاز ثمرة لمسار إعداد متكامل بدعم مباشر من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة، وما يميز مشاركتنا في البطولة، أن الأداء جاء منسجماً مع خططنا الطموحة لبناء جيل قادر على المنافسة القارية والدولية، ولدينا رؤية واضحة وبرامج مدروسة، واللاعبون يترجمون هذه الرؤية على أرض الواقع بثقة عالية وروح قتالية متميزة».

وقال سالم الحمود، الفائز بالميدالية الذهبية لوزن 75 كيلوجراماً: «تمثل هذه اللحظة نقطة تحول في مسيرتي، وخضت نزالات قوية منذ اليوم الأول، وكنت مستعداً ذهنياً وبدنياً لكل جولة، والنهائي كان اختباراً حقيقياً أمام منافس صعب، لكن ثقتي في نفسي وفي خطة المدرب منحتني الأفضلية، والذهبية ثمرة عمل شاق، وتضحيات كبيرة طوال فترة الإعداد، وأتطلع إلى ترجمة هذا الإنجاز في مشاركات قادمة، وحصد المزيد من النجاحات باسم الإمارات».

من جانبها، قالت غلا الحمادي، الحاصلة على الميدالية البرونزية لوزن 50 كيلوجراماً: «دخلت البطولة بعقلية الفوز، وليس الاكتفاء بالمشاركة، والحصول على البرونزية في هذا المستوى القاري يمنحني دافعاً أكبر للاستمرار في التطور، وأعود إلى التدريبات بعزيمة أقوى؛ لأن طموحي هو الذهب في المرات القادمة».

وكان منتخب ألعاب القوى حصد 4 ميداليات من خلال أروى علي، صاحبة الميدالية الذهبية لسباق 100 متر، كما فازت عائشة محمد بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر للشابات، وحقق سعيد عمر عداء الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب، ونال محمد عادل العلي الميدالية البرونزية في رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر.

وأهدى اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى الإنجاز التاريخي لمنتخب ألعاب القوى إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لمسيرة الرياضة الإماراتية، وحرصها الدائم على تمكين شباب الوطن لتحقيق الإنجازات المشرفة في مختلف المحافل الدولية.

وقال: «واجهنا في اتحاد ألعاب القوى تحديات كبيرة خلال مراحل الإعداد الفني والتأهيل، لكن بفضل العمل الميداني المتواصل، والجهد الفني المكثف، ودعم القيادة الرياضية، تمكنا من الوصول إلى مستويات عالية من الجاهزية والتميز الفني، تترجم بهذه الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تضاف إلى سجل الدولة المشرق.

وأكد فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين الشقيقة، أن مشاركة الدولة في الدورة، تجسد ما توليه الدولة من اهتمام بالرياضة، وإيمانها الراسخ بدورها جسراً لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين مختلف الدول، بما يعكس الرسالة السامية للرياضة، بوصفها أداة للتفاهم والسلام.

وأبدى سعادته تفاؤله وثقته في قدرة وفد الإمارات المشارك في الدورة على تحقيق نتائج مشرفة، لاسيما بعد حصد 6 ميداليات حتى الآن، لتضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المتميزة التي تحققها الدولة في مختلف المحافل الرياضية؛ بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي والرياضيين، وحرصها على توفير الإمكانات كافة لمواصلة مسيرة التميز ورفع راية الوطن عالياً في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الدراجات، اعتزازه بمشاركة منتخب الدراجات في الدورة، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة تطوير جيل المستقبل من نجوم اللعبة في الدولة.

وأضاف: «المشاركة تمثل امتداداً للجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الدراجات في إعداد وصقل المواهب الواعدة، وتوفير كل مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية، بما يعزز مكانة الإمارات على الساحتين القارية والدولية، ونثق في قدرات أبنائنا اللاعبين الذين أثبتوا تميزهم في البطولات العربية والآسيوية الأخيرة، ونتطلع إلى أن تكون هذه المشاركة تجربة ثرية لهم تضاف إلى رصيدهم من الخبرة والتطور، وتمنحهم حافزاً لمواصلة العمل والاجتهاد لرفع علم الدولة في المحافل المقبلة».