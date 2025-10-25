ألونسو: ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في «الكلاسيكو»



مدريد (أ ف ب)



قال مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، إن فريقه يدخل مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، وهو في حالة أفضل، بعد تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت خلال الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد.

وتعرض النادي الملكي لهزيمة مذلة أمام غريمه أتلتيكو (2-5) في 27 سبتمبر الماضي، وهي الخسارة الوحيدة له هذا الموسم بعد 12 مباراة في مختلف المسابقات.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة، قبل استضافة حامل اللقب هذا الأسبوع على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحفي «بلا شك، مرّت أسابيع عملنا خلالها على تصحيح الأمور، وأصبحنا نقوم بالأشياء بشكل أفضل».

وأضاف: «نصل إلى مباراة الغد في لحظة جيدة، من حيث المعنويات، ومن الناحية الفنية، ومن حيث المستوى التنافسي، إنها لحظة جيدة».

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية هذا الصيف، ويمنحه الكلاسيكو فرصة جديدة لإثبات قدرته على التعامل مع المناسبات الكبرى.

وقال ألونسو: «هذه مباريات مهمة، ولا أحب أن أقيم الأمور فقط بناء على النتيجة، بل على العملية بأكملها، أليس كذلك؟».

وتابع: «في هذه العملية التي شملت 12 مباراة، كان هناك تطور، لا يزال هناك مجال للتحسن، لكننا على مشارف نوفمبر».

تابع: «لم تُمنح أية ألقاب بعد، ولم تُوزع أي ميداليات، لا يزال الموسم طويلاً، لكن في الوقت الحالي، الشيء الأهم هو مباراة الغد، نحن نركز فقط على الكلاسيكو».

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي في كلاسيكو الدوري الموسم الماضي مرتين، وكذلك في نهائي كأس الملك والكأس السوبر الإسباني.

وقال ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق في يونيو: «قد تكون هناك مواقف مشابهة (في هذه المباراة)، لذا قمنا بتحليلها، لكن اللحظة مختلفة بالنسبة لهم وبالنسبة لنا».

وأضاف: «مشروعنا مختلف، إنه في بدايته، ونحن نعمل يومياً على تطويره، وسنسعى غداً لإبراز نقاط قوتنا وتقديم مباراة جيدة».

وأكد ألونسو أن جميع اللاعبين تقريباً سيكونون متاحين للمباراة، مع توقع جاهزية الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، داني كارفاخال، ودين هاوسن بعد تعافيهم من الإصابات.